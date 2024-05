Assegno sociale, hanno iniziato a erogare i 500€ per 13 mensilità | Controlla subito le tabelle, sei anche tu nella lista

Grandi novità in arrivo con l’assegno sociale, si tratta di 13 mensilità con credito da 500 euro, scopri se anche tu ne hai diritto.

Facciamo riferimento all’assegno introdotto con la riforma Dini del 1996, la quale ha permesso gli italiani di poter avere accesso al fondo pensionistico nonostante la loro posizione lavorativa.

Una grandissima novità arrivata negli anni 90′, la quale continua ad essere un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che ne richiedono un accesso.

Tra gli aspetti importanti per poter usufruire dell’assegno sociale troviamo alcuni requisiti sui quali non si può prescindere, una volta presentata la documentazione necessaria si riceveranno ben 13 mensilità da 500 euro circa.

Il tutto avviene tenendo conto anche della propria situazione patrimoniale, così da poter affrontare il quotidiano in modo migliore.

Assegno sociale, e con cosa consiste

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, l’assegno sociale fa riferimento a un sussidio non soggetta a ritenuta Irpef e non reversibile, il quale viene erogato solo ed esclusivamente alle persone che risiedono stabilmente nella nazione che hanno cittadinanza italiana.

Inoltre, per poter avere accesso all’assegno sociale il richiedente deve avere raggiunto 67 anni di età e vivere in uno stato di bisogno economico. Altro dettaglio fondamentale, può essere richiesto anche dai cittadini stranieri purché siano iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e per i cittadini extracomunitari o occorre essere titolari di permesso di soggiorno.

Attenzione all’assegno sociale: ecco quali sono i limiti

Per poter fare domanda di richiesta di assegno sociale dobbiamo fare il nostro ingresso al portale Inps con il nostro Spid, Cie o CNS per poi fare riferimento alla sezione riservata ai Servizi per il Cittadino e avere accesso così alla modulistica necessaria alla quale dobbiamo allegare la documentazione che attesti la nostra condizione economica e non solo. Non va dimenticato che per avere accesso al fondo in questione il richiedente deve avere un reddito che varia dai 6947,33 euro non più di 13.894,66 euro, in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se il soggetto è coniugato. Qualora preferissimo eseguire le pratiche evitando l’iter digitale, possiamo sempre farci assistere da un patronato Caf oppure recarci direttamente agli sportelli Inps, qui dove troveremo del personale qualificato in grado di aiutarci.

Dopo aver presentato la documentazione che attesta appunto la condizione del richiedente, insieme ad un eventuale stato di famiglia in presenza di coniuge, potrà avere accesso ad un assegno mensile di 534,41 euro, si tratta di 12 mensilità più 1, quest’ultima verrà erogata a dicembre di ogni in qualità di tredicesima.