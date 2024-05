Banconota da 5€ che ne vale 1.000: controlla subito se riporta questa dicitura | Se la noti toglila dal portafoglio e mettila in cassaforte

Ci sarebbe una banconota da 5 euro che ne varrebbe 1000. Controlla se c’è questa scritta, toglila subito dal portafoglio e non utilizzarla, equivale a una vera fortuna.

Gli esperti di monete e di banconote preziose, sanno bene che ce ne sono alcune che hanno un valore completamente differente da quello nominale presente su di esse. Infatti ci sono monete per cui in molti sono pronti a pagare svariate migliaia di euro pur di averle nelle loro collezioni.

Sono diversi i motivi che fanno in modo che il valore di una singola moneta o banconota aumenti in maniera sconsiderata. A volte questo succede perchè vanno a celebrare un particolare giorno, una ricorrenza, un evento. Poi ci sono quelle che presentano degli errori e infine, c’è del denaro che è stato coniato in quantità limitate.

Questi i motivi che comunemente portano le monete o le banconote ad avere un valore maggiore. Ma allora perchè questa semplice banconota può avere un valore così alto? Forse questa è una storia che in pochi conoscono ed è possibile che proprio questa banconota ti sia anche capitata tra le mani e tu non te ne sia nemmeno accorto.

Sul corpo della banconota, sarebbe presente un simbolo che ha fatto impennare il suo valore.

Il segreto nascosto in 5 euro

La comune banconota da 5 euro, è in circolazione dal 2002 e ci sarebbe su di lei l’immagine di un ponte e di un arco che sono simbolo dell’architettura classica. Tra le banconote è il taglio più piccolo e è presente nella nostra economia in un gran numero di copie.

Ma secondo gli esperti ci sarebbero in circolazione un numero ristretto di banconote su cui sarebbe presente una scritta che le farebbe arrivare ad avere un valore fino a 1000 euro. La scritta in questione sarebbe “specimen”.

Perchè questo le rende speciali

Se la scritta “specimen” è presente sulla banconota da 5 euro, allora questa potrebbe avere un valore veramente da capogiro. Si tratta di una scritta che si legge chiaramente su entrambe i lati. Essa sarebbe presente sulle banconote per via di un errore di stampa. Proprio per questo motivo si tratta di una banconota molto rara, pochissimi i pezzi in circolazione.

Nonostante tutto non è difficile trovarne una e se priva di difetti essa potrebbe essere battuta all’asta con il valore di circa 1000 euro. Assurdo!