Mega piano assunzioni per il colosso italiano del dolciario | È una delle aziende più solide al mondo: contratti a tempo indeterminato e stipendi da favola

Uno dei colossi italiani nel settore dolciario, sta assumendo proprio in questo momento. I contratti previsti sono a tempo indeterminato e gli stipendi imperdibili.

Che a livello economico l’Italia non stia attraversando un buon periodo, questo lo sappiamo molto bene. Molti gli eventi storici che hanno toccato la nostra penisola molto da vicino e hanno lasciato il loro segno su quello che è l’andamento dell’intera economia.

Inflazione, mancanza di posti di lavoro e addirittura aziende che sono state costrette a chiudere è ciò che lascia la pandemia Covid 19, che tutti dicono di aver superato, ma purtroppo, ha lasciato profondi segni nella penisola che ancora oggi cerca di ripartire. In una prospettiva di tale genere, sembra ovvio che un’azienda che assume, si rivela una notizia veramente importante.

In tutta sincerità possiamo confermare che in questi primi mesi del 2024, sono stati molti i posti di lavoro messi a disposizione dei disoccupati. Contratti veramente molto interessanti, che dovrebbero offrire a molti la possibilità di avere accesso a contratti a tempo indeterminato.

Quindi ecco che, un’azienda importante italiana, uno dei pilastri del mondo dolciario, lancia la sua offerta. Vuole implementare il personale e per farlo provvede a nuove assunzioni con contratti veramente molto interessanti.

L’azienda sta cercando proprio te

L’azienda in questione sta cercando proprio te. La ricerca di personale a cui ci si sta riferendo viene portata avanti da Ferrero Rocher uno dei grandi colossi nel mondo dolciario. Insomma, non ha di certo bisogno di presentazioni, basta confermare che si tratta di una grandissima occasione. Sono già 38 mila i lavoratori presenti in azienda, con ben 31 stabilimenti dentro e fuori dall’Italia.

Un’azienda che non ha di certo bisogno di presentazioni, nata nel 1946 dal fondatore Pietro Ferrero, delizia ancora oggi, i palati degli italiani. Numerose le regioni in cui mette a disposizione posti di lavoro a chiunque ne sia alla ricerca.

Posizioni aperte e come candidarsi

Al momento le posizioni di lavoro aperte da parte di Ferrero sono in Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania. Molte le posizioni a disposizione di coloro che vogliono candidarsi ed entrare a far parte del mondo Ferrero. Si cercano quindi nuove figure nel marketing, ricerca e sviluppo, logistica e produzione.

Per candidarsi è sufficiente accedere al sito ufficiale dell’azienda, accedere alla sezione “Lavora non noi”, quindi compilare il proprio profilo. I contratti, oltre a prevedere della formazione mirata, saranno a tempo indeterminato.