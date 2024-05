Telepedaggio, da ora basta una telefonata di 5 minuti per ricevere un anno di abbonamento gratis | Linee intasate per la super offerta

Con una semplice telefonata di 5 minuti puoi finalmente non pagare il canone del telepedaggio per ben un anno.

Sono migliaia i cittadini che ogni anno si mettono in strada per poter viaggiare in lungo e in largo per tutto il territorio italiano. Per tutti loro, come se non fosse sufficiente il costo della benzina (sempre in aumento), oltre alla manutenzione dell’auto, ecco che si prospetta un’altra spesa, ovvero quella per il pedaggio autostradale.

Come tutti sapranno, le autostrade sono strade a pagamento che permettono di spostarsi in maniera anche piuttosto veloce. Qui infatti, il limite di velocità è di 130 km/h, quindi permette all’automobilista di raggiungere la propria destinazione più velocemente.

Tra lui e l’arrivo in tempo che siano abbastanza brevi, si frappongono solo, quelle che a volte sono le chilometriche file che si creano al casello, dove si dovrebbe procedere al pagamento.

Per ovviare a questa problematica, è possibile sottoscrivere un contratto in abbonamento, con una ditta di telepedaggio, che permette di non doversi fermare al casello e quindi di velocizzare la procedura. Per poter utilizzare il telepedaggio, occorre, ovviamente pagare un abbonamento. Ma da questo momento in avanti è possibile, con una sola chiamata, riuscire a non pagare questa spesa.

Come sottoscrivere un abbonamento

L’abbonamento per quello che riguarda il telepedaggio, può essere sottoscritto in maniera molto semplice, collegandosi al sito web della società, ovvero recandosi presso i punti di accesso presenti nella tua città. Basta pochissimo tempo, per riuscire ad avere attivo il dispositivo e saltare le code.

Ovviamente, grazie all’abbonamento è possibile risparmiare su pedaggio e sfruttare una serie di servizi accessori che risultano essere estremamente utili per tutti gli automobilisti che viaggiano molto. Ma ci sarebbe un trucco per riuscire a risparmiare sul canone che si paga annualmente.

Il trucco che ti permette di non pagare

Per evitare di pagare il canone è sufficiente, un po’ come succede per le compagnie telefoniche, chiamare l’azienda e dire di avere l’intenzione di disdire l’abbonamento. In questo modo si può ottenere un importante vantaggio economico.

La compagnia di telepedaggio per non perdere il cliente concede l’abbonamento per un anno gratuitamente. 5 minuti di telefonata per un buon risparmio annuale.