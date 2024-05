Pessime notizie per questa categoria di lavoratori: col nuovo regolamento raddoppia il lavoro ma non lo stipendio | La nuova misura è tremenda, si estenderà anche ad altri settori

Una nuova misura è stata messa in atto per una categoria particolare di lavoratori, i quali stanno vedendo in bilico il loro ruolo nell’azienda di riferimento.

Durante gli ultimi anni il mondo del lavoro ha subito una lunga serie di cambiamenti ad una velocità per certi versi preoccupanti. Un esempio pratico per capire quanto detto, non a caso, è rappresentato dallo smart working, il quale è diventato una realtà sempre più potente per tutti quei “mestieri” la cui presenza in ufficio non è necessaria e che possono essere eseguiti semplicemente attraverso un pc.

Nel frattempo, poi, è cambiato anche l’approccio per alcuni dipendenti a seconda delle cariche lavorative, soprattutto per coloro che sono a contatto con il pubblico.

Non a caso, in questi anni sono aumentate le postazioni delle casse automatiche in vari esercizi economici e grandi colossi hanno avviato anche supermercati intelligenti, senza personale alla cassa.

Recentemente, inoltre, è arrivata un’altra grande novità ha messo in tensione una sezione in particolare dei lavoratori, i quali temono per la loro stabilità sul posto di lavoro.

Categoria di lavoratori a rischio: più lavoro ma meno salario

La catena di supermercati Aldi Sud ha annunciato l’introduzione di due casse per un solo cassiere. Si tratta di una misura con la quale mettere il cassiere nelle condizioni di poter servire più clienti nel minor tempo possibile, rendendo più efficiente le ore di lavoro.

L’iniziativa ha preso già il via in fase sperimentale in Germania con non poche polemiche da parte dei dipendenti, mentre l’azienda ha già fatto sapere che se la fase di test donasse buoni risultati la pratica verrà estesa anche agli altri punti vendita in Svizzera e non solo.

La verità sconcertante dietro la decisione sulla doppia cassa

Secondo quanto reso noto dal magazine Tio.ch, sono numerosi lavoratori che si sono già ribellati alla nuova linea aziendale per rafforzare il lavoro dei cassieri, ponendoli in una situazione di stress dove un turno ogni giorno si trasforma in un vero e proprio doppio turno.

L’azienda Aldi Sud ha fatto sapere che l’intento è quello di migliorare l’esperienza del cliente, ma al tempo stesso quella dei suoi impiegati per fare in modo di interfacciarsi con più persone in meno tempo, ma la verità sarebbe un’altra. A intervenire sulla questione è stato anche l’esperto di vendite Hans-Peter Kruse, il quale ha commentato così la reale motivazione che si cela dietro la decisione sulla doppia cassa: “La verità è che Aldi vuole risparmiare sul personale“.