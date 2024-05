Spia cruscotto, a molti automobilisti inizia ad accendersi una nuova con il simbolo della tartaruga | Faresti bene a fermarti il prima possibile

Non dovremmo mai dimenticare di prestare moltissima attenzione agli spie che si trovano sul cruscotto, soprattutto questa forma di tartaruga che ci annuncia un problema molto importante.

Le spie presenti sul cruscotto sono indicative di ogni possibile problema che si trova nella macchina, imparare a decifrare significa poter intervenire in tempo ed evitare ogni tipo di disastro.

A seconda della luce indicativa nella spia, dunque, vuol dire dire che ci troviamo di fronte a un’anomalia relativa al motore, batteria o altri tipi di problematiche, motivo per cui la nostra macchina deve essere subito condotta dal meccanico di fiducia e agire prima di perdere il controllo sulla questione.

Il tutto non finisce di certo qui, in quanto in pochi conoscono il vero messaggio che manda la spia a forma di tartaruga, che fa riferimento a un’anomalia che in pochi conoscono.

Non resta che scoprire cosa si tratta nello specifico, così da poter agire in modo preventivo ed evitare il peggio per la nostra macchina.

Attenzione alla spia a forma di tartaruga

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente le spie luminose rappresentano un punto di riferimento all’interno della tua macchina per poter intervenire sul problema e arrivare subito al nocciolo della questione. In pochi però conoscono quale possa essere la vera azione della spia a forma di tartaruga.

Innanzitutto, questa spia non si trova nelle macchine di vecchia generazione e nemmeno in quelle a carburante, bensì solo esclusivamente nelle macchine elettriche e se questa si accende mentre siete al volante allora dovete correre subito ai ripari.

Se si accende la spia a forma di tartaruga non ti resta scampo

In particolar modo, la spia a forma di tartaruga si accende nel momento in cui state tenendo una velocità di strada troppo bassa e ritenuta pericolosa per la vostra incolumità in relazione al tratto di strada che state percorrendo. Un vero e proprio alert che arriva quando anche una bassa velocità di strada può mettere in difficoltà te stesso e gli altri che ti stanno attorno.

Solitamente, la spia a forma di tartaruga si trova collegata in quelle macchine dove è presente anche il GPS il quale indicano non solo la strada da percorrere per arrivare a destinazione, ma anche limiti di velocità stradale. Sulla base di tale motivazione, quindi, qualora si dovesse accendere la spia di riferimento non resta altro che aumentare la velocità e mantenere una natura che possono metterci in pericolo nel tratto di strada che stiamo percorrendo in quel preciso istante.