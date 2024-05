Riforma pensioni, con la nuova legge in arrivo 1.200€ all’anno in più sul tuo conto corrente | La novità è una boccata d’ossigeno

In arrivo una nuova riforma per le pensioni, grazie alla quale i pensionati italiani potranno vedere e aumentare l’assegno mensile.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come i vari governi che si sono alternati al potere abbiano cercato di dedicare le loro attenzioni anche alle pensioni degli italiani, quanto detto viene confermato dall’introduzione della Quota 100, la quale si è trasformata poi in 101, 102 e 103.

Successivamente, poi, sono anche arrivati degli aumenti a seconda della fascia di reddito come dei veri e propri adattamenti economici, così da mettere i diretti interessati delle condizioni di provvedere al proprio quotidiano nonostante l’ingente costo della vita.

Sulla base di tale motivazione, inoltre, da qualche tempo a questa parte si sta lavorando con una nuova legge che possa garantire ai pensionati italiani un nuovo aumento sull’assegno mensile.

Un qualcosa che è stata già accolta in modo positivo e che potrebbe diventare esecutiva entro breve tempo. Ecco di cosa si tratta.

Invano una nuova riforma delle pensioni

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ancora una volta sul tavolo del governo si trova un nuova importante riforma diretta alle pensioni per migliorare la vita quotidiana dei cittadini italiani che hanno maturato i contributi necessari per poter salutare il lavoro.

Questa volta si tratta di una riforma dell’Irpef che potrebbe diventare esecutiva entro il 2025, la quale andrà a interessare due fasce di reddito in particolar modo, ovvero quella compresa tra i i 15.000 e 28.000 euro, insieme a quella che va fino ai 55.000 euro.

Ecco come ottenere 1200 euro in più sulla pensione

La riforma del rispetto a cui facciamo riferimento all’obiettivo di abbassare ulteriormente l’aliquota, la quale è già scesa dal 25 al 23% donando un incremento alle pensioni e anche gli stipendi di coloro che sono ancora in attività.

Differentemente, la riforma Irpef vedrà passare l’aliquota dal 35 al 33% per coloro che hanno un reddito che non supera i 55.000 euro l’anno. In questo modo, dunque, i pensionati potranno avere un aumento considerevole sull’assegno mensile della pensione che andrebbe da 400 a 1200 euro in più ogni anno. Attualmente si tratta solo di un progetto di legge al quale sta lavorando la squadra di governo con tutte le intenzioni di introdurlo nella Legge di Bilancio del 2024 così da renderlo esecutivo nel 2025, motivo per cui non mi è alcuna ferrea certezza che tale riforma dell’Irpef ben presto possa diventare esecutiva ma bisognerà attendere le comunicazioni effettuate nei prossimi mesi.