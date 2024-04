TikTok, ecco come guadagnare 30.000€ con la piattaforma social dei video | Puoi farcela anche tu

Forse non lo sapevi ma su Tik Tok oltre a seguire i fenomeni del momento, puoi anche guadagnare tantissimi soldi.

lavorare attraverso i canali social può essere divertente e interessante ma se si vuol vivere di questo occorre sapere cosa c’è realmente dietro ai guadagni del network di video e come si fa ad arricchirsi grazie a quest’ultimo.

Gli strumenti e le possibilità di guadagno con i canali social ora sono più numerose che mai, ma è solo uno il modo per cominciare davvero a guadagnare cifre astronomiche grazie alla piattaforma dei brevi filmati online.

Tik Tok, come guadagnare cifre astronomiche grazie al social network dei video

Essere un creatore di contenuti è una delle professioni che maggiormente oggi giorno attira l’interesse delle persone. Del resto vivere parlando di argomenti che ci piacciono è un sogno, ma come si arriva a ottenere davvero successo tramite la piattaforma di brevi video? Il primo step è quello di abilitare il proprio account di Tik Tok ai pagamenti, ma prima di farlo occorre essere sicuri soddisfare determinati criteri di idoneità, come avere un numero minimo di follower e rispettare le politiche della community. Questo però non basta.

A quanto pare tutto dipende dalle views. A differenza di altri social network infatti, TikTok non paga i suoi utenti in base al numero di follower o di likes ricevuti ai post e ai filmati, ma paga i creator principalmente per le visualizzazioni ricevute dai loro video. Scopriamo come funziona Tik Tok.

Come diventare milionario attraverso la piattaforma dei video brevi

1 milione di visualizzazioni su Tik Tok consentono di raccogliere cospicui guadagni. In base alle informazioni raccolte infatti, l’app stabilisce un prezzo per mille visite in base agli introiti pubblicitari generati sulla piattaforma. Questo guadagno può variare, ad esempio, in Paesi come gli USA, ogni mille visualizzazioni si guadagna tra $ 0,02 e $ 0,03, mentre in altri paesi come l’India o il Regno Unito, il corrispettivo può essere compreso tra $ 0,01 e $ 0,03. Poniamo quindi di guadagnare quest’ultimo corrispettivo, che corrisponde a 0,028 EUR. Ciò vuol dire che facendo un milione di visualizzazioni, si guadagneranno 28.000 euro.

Questo è il motivo per il quale tanti cercano fortuna con Tik Tok ma bisogna pur dire che occorre riuscire a creare dei filmato davvero d’appeal e interessanti per gli altri utenti del social. In altre parole vale il concetto di viralità, di diffusione di massa dei filmati, caro già al vecchio antenato di Tik Tok, ovvero Youtube.