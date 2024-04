Patente di guida, un disastro: il nuovo esame lo passano in pochissimi, record di bocciati

Passare l’esame per la patente di guida sembra essere diventato un incubo: non ci riesce quasi nessuno.

Iniziare a spostarsi ovunque senza dipendere più da nessuno, scorrazzare sulla propria auto, vecchia o nuova che sia, è sempre stato l’obiettivo di tutti appena compiuta la maggiore età, ma non sembra facile come era una volta.

Non solo 18enni, nemmeno gli adulti prendono la patente di guida facilmente, scopriamo che cosa racconta il report del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e perché si sta innalzando il numero dei bocciati.

I candidati a cui viene negata dall’esaminatore la possibilità di cominciare a guidare da soli diventano sempre di più. Ecco che cosa sta accadendo e come mai in pochi riescono a superare con successo l’esame per prendere la patente di guida.

Patente di guida, il record di bocciati che non ce la fanno

Stando ai dati raccolti nel report, elaborato da Asaps in base alle informazioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coloro che si presentano all’esame di guida riscontrano maggiori difficoltà rispetto al passato. A quanto pare, nella classifica delle regioni dove la patente di guida risulta uno scoglio insormontabile al primo posto c’è la Liguria. Nella splendida regione ligure un candidato su tre e più precisamente il 32,11% di tutti gli esaminati, viene rimandato a seguire troviamo la Sardegna e il Trentino Alto Adige.

Questa situazione ha spaventato così tanto le associazioni che addirittura si stanno mobilitando per chiedere provvedimenti alle istituzioni, ma come mai si sta registrando un boom di bocciati all’esame per la patente di guida? Scopriamo il motivo del boom di candidati rimandati e anche le città italiane dove si registrano veri e propri record di bocciati.

Il boom di candidati rimandati all’esame di guida

A quanto pare oltre il 40% degli esaminati non riesce a superare la prova teorica per il rilascio della patente di guida, ovvero quella che precede l’esame di guida pratico. Il Lazio vede questa percentuale schizzare al 42,60 per cento e il Trentino Alto Adige addirittura al 41, 9 per cento.

Le città in cui ci sono più bocciati sono Cagliari, Ravenna, Pistoia e Savona. A Cagliari coloro a cui viene negata la possibilità di cominciare a guidare in autonomia sono il 34,11 per cento, a Ravenna il 31,58 per cento, a Pistoia e 29,40 per cento, a Savona del 28,07 per cento. Le città dove prendere la patente di guida è quasi impossibile per via dei No degli esaminatori alla prova pratica, sono soprattutto Taranto, Messina e Ragusa. Complessivamente i dati delle bocciature all’esame per prendere la patente evidenziano un ampio divario tra Sud e Nord.