Allerta svapo: “sono stata dipedente fin da giovane dalla sigaretta elettronica, il mio polmone è devastato” | Confessioni shock di una pentita

La sigaretta elettronica non è priva di rischi come vogliono farti credere: ecco che cosa è successo a una fumatrice.

Svapare, questo il verbo che danni, ovvero da quando si è diffuso il fumo con vapore, viene usato per indicare l’azione di chi fuma senza tabacco, è rischioso per la salute esattamente come accendere una sigaretta tradizionale.

Se pensavi di toglierti il vizio del tabagismo passando dal tabacco allo “svapo”, cambierai idea dopo aver letto questa storia.

L’esperienza di una donna che è stata dipendente fin da giovane dalla sigaretta elettronica a vapore è a dir poco straziante, e di certo non è la sola. Ci sono stati tanti altri casi di pazienti con gravi problemi di salute. Scopriamo che cosa è successo.

Sigaretta elettronica, i rischi per la salute

Purtroppo sono in tanti i fumatori che per moda, per vizio, o perché convinti di essere dipendenti da qualcosa di meno rischioso rispetto al fumo tradizionale, fanno uso della sigaretta elettronica. Un recente studio condotto dall’ nstitute for Global Tobacco Control, e dal Dipartimento di Salute, Comportamento e Società Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, di Baltimora, insieme al Centro per lo studio dei prodotti del tabacco del Dipartimento di Psicologia dell’Università della Virginia, ha portato a galla dei dati molto preoccupanti. A quanto pare l’11,3% degli studenti americani delle scuole superiori fuma sigarette elettroniche.

Tanti dei soggetti che hanno sviluppato una dipendenza dal fumo in giovane età hanno dichiarato di aver subito conseguenze molto gravi. La storia di una ragazza ha lasciato tutti a bocca aperta, sia perché il vizio del fumo di sigaretta elettronica l’ha condotta a un passo dalla morte, sia per l’inconsapevolezza dei rischi corsi, nonostante le numerose comunicazioni ufficiali dei gravi pericoli per la salute, connessi al fumo.

Testimonianza drammatica di una fumatrice operata per il collasso di un polmone

“Mi sentivo come se stessi morendo. Sono andata all’ambulatorio e mi hanno mandato subito al pronto soccorso” ha riferito una studentessa oggetto dello studio, che ha cominciato a usare la sigaretta elettronica quando era ancora giovanissima.

Una radiografia del torace ha rivelato che il polmone destro della ragazza era collassato del 50%. Dopo averla ricoverata i medici l’hanno rigonfiata manualmente con l’aiuto di una siringa, ma l’hanno avvertita di smettere di svapare se non voleva che accadesse di nuovo. Purtroppo però alcuni mesi dopo, a novembre 2022, il suo polmone è collassato di nuovo e si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. Dalla tac è venuto fuori che il problema era stato causato con ogni probabilità dall’utilizzo della sigaretta elettronica.