Da oggi non perderai più il cellulare | Con la nuova App sarà impossibile

Finalmente da oggi non perderai più il tuo telefono cellulare grazie a una nuova applicazione ritrovarlo sarà davvero semplicissimo.

Vi è mai capitato di lasciare il vostro telefono in giro ma senza ricordare dove di specifico si trova? Motivo per cui ci si vede costretti a ripercorrere i nostri appuntamenti e sperare di ritrovare lo smartphone.

Un problema che già in passato la Apple, la quale aveva già trovato la soluzione perfetta racchiusa in tutti i suoi dispositivi così da consentire una facile geocalizzazione così da ritrovarli facilmente.

Non a caso, poi sulla stessa scia sempre gli sviluppatori hanno dato vita alla Apple Airtag, una moneta con localizzazione gps perfetta da agganciare alle cose che non vogliamo perdere.

Sulla stessa scia, anche Google ha trovato il modo perfetto di aiutare gli utenti che usano i sistemi Android a rintracciarli quando crediamo di averli persi.

In arrivo una nuova app per ritrovare il cellulare perso

Nel tentativo di aiutare gli utenti anche in casa Google gli sviluppatori sono alle prese con la realizzazione di applicazioni e dispositive che possono rendere più semplice il quotidiano, motivo per cui la nuova app destinata ai cellulari ha subito riscosso un grandissimo successo.

L’app a cui facciamo riferimento prende il nome di Find My Device, si tratta di un vero e proprio localizzatore che permette di individuare facilmente il nostro smartphone insieme a tutti gli altri dispositivi Android di cui siamo in possesso e non solo. Secondo quanto reso noto, è stato trovato anche un accordo con i prodotti Apple per coloro che usano dispositivi iOS e Android in simultanea, così da poter usare liberamente Find My Device.

Quando sarà disponibile la nuova app?

Find My Device, dunque, vi permetterà di tenere sempre e comunque sotto controllo i vostri dispositivi così da essere facilmente rintracciati quando li dimentichiamo, recuperandoli in modo facile senza dove procedere al blocco del loro funzionamento con una denuncia di smarrimento o furto.

L’applicazione in questione è già disponibile su Play Store ma attualmente funziona solo per coloro che hanno scaricato il nuovo aggiornamento Beta di Android. In caso contrario, l’app si può sempre scaricare sul proprio cellulare ma non sarà in funzione, motivo per cui ti dovrà ancora aspettare qualche giorno prima di poter agganciare tutti i propri dispositivi di cui siamo in possesso. Una volta avviata, infine, potremmo davvero dormire tranquilli dato che, anche se dovessimo dimenticare il cellulare da qualche parte, potremmo ritrovarlo in men che non si dica sfruttando gli accessi Find My Device anche tramite pc.