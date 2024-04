Bonus energia, da Aprile cambia tutto: non farai più parte dei beneficiari | Ti spiego perché

Con il mese di aprile arriva la possibilità di fare accesso al Bonus energia, ma non è detto che ti verrà data la possibilità di accedere al fondo.

Durante gli ultimi anni sono stati davvero numerosi gli incentivi economici messi a disposizione per gli italiani, così da provvedere alle proprie esigenze quotidiane anche da un punto di vista economico.

Facciamo riferimento a bonus che possono essere canalizzati direttamente sul conto corrente, oppure in modalità rimborso spese per eventuali rimborso spese per adeguamenti in casa oltre che per il cambio del proprio mezzo di trasporto e tanto altro ancora.

Da qualche anno a questa parte, poi, è stato messo a disposizione anche un aiuto economico diretto alle famiglie degli italiani meno abbienti per il pagamento delle bollette. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Attenzione al Bonus Energia: in cosa consiste

Negli ultimi anni a riscuotere un grande successo tra gli italiani è stato il Bonus Energia che ha permesso di ottenere un grande risparmio in vista del pagamento delle bollette. Un incentivo economico che è stato confermato anche per il 2024, ma con non poche modifiche in tal senso.

È necessario ricordare che il Bonus Energia spetta solo a coloro che hanno un Isee inferiore a 9.000 euro, ma c’è un’eccezione diretta ai nuclei familiari che hanno più di quattro figli dove i consumi di elettricità sono maggiori. In questi casi il tetto dell’Isee si alza a 20.000 euro. Le modalità di accesso al bonus sono rimaste sempre le stesse però, attraverso un patronato caf presentate la documentazione necessaria, così da poter ricevere lo sconto direttamente in bolletta. Eppure, con l’avvento del mercato libero sono previsti dei cambiamenti anche per questo bonus.

Ecco cosa cambia con il Bonus Energia

Secondo quanto reso noto dagli organi di Governo, gli accessi al Bonus Energia non sono cambiati, ma non sarà più facilmente accessibile. Ecco cosa cambia nello specifico.

Con l’avvento del mercato libero dell’energia, infatti, viene fornita la possibilità al cittadino di cambiare facilmente le compagnie di forniture e scegliere l’opzione più conveniente per sé e la propria famiglia. Sulla base di tale motivazione, dunque, pur avendo un Isee sotto i 9.000 euro e 20.000 euro per i nuclei familiari numerosi, le modalità accesso al bonus diventeranno più selettive, dovendo dimostrare di essere davvero nelle condizioni di non poter affrontare le spesa in questione. Per il 2024, quindi, il Bonus Energia sarà accessibile solo a pochi eletti.