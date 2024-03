I 3 Paesi al mondo dove vivere con 500€ al mese | Uno è vicinissimo all’Europa

Il fenomeno dell’immigrazione dall’Italia verso i paradisi fiscali è sempre più in aumento, ma quali sono le 3 nazioni dove vivere con meno di 500 euro al mese?

Recentemente è emerso che numerosi pensionati italiani hanno lasciato la loro nazione perché sopraffatti da spese quotidiane e tasse di vario tipo, compreso l’investimento che viene fatto per acquistare beni di prima necessità.

Tale sofferenza coinvolge anche italiani con varia fascia di età, sopratutto quelli quelli compresi tra i 35 e 45 anni che hanno la possibilità di eseguire il lavoro in smart working, decidendo di trasferire il loro domicilio e domicilio fiscale altrove.

Sulla base di tale motivazione, dunque, è stata stilata una lunga lista dove figurano i 3 paesi dove si vive meglio, con spese e tasse più basse anche rispetto all’Italia, i quali sono stati già scelti dai nostri connazionali hanno scelto come la loro casa.

Quali sono i 3 paesi dove si vive, davvero, con meno di 500 euro al mese?

La vita in Italia, sotto molti aspetti, può essere definita costosa per i suoi abitanti, soprattutto se teniamo conto dell’impennata dei costi avuta negli ultimi due anni dopo l’avvio della guerra in Ucraina. Ad aumentare sono stati i costi dei beni alimentari di prima necessità, così come il carburante e il consumo di energia elettrica e gas. Nel frattempo, anche gli affitti sono sempre più in aumento e l’accesso ai mutui prima casa quasi blindato con garanzie che il richiedente deve fornire agli esercizi bancari.

Una lunga serie di fattori che hanno permesso agli italiani di individuare città dove poter cominciare una nuova vita “economicamente più sostenibile”, come nel caso della Bielorussia che si trova in Europa e meta ambita da chi cerca una via di fuga per un quotidiano più sereno. Secondo quanto reso noto, in Bielorussia un affitto per una casa con tre camere da letto si aggira intorno ai 500 euro, in zona centro in città, mentre il reddito mensile necessario per vivere è di circa 335 euro.

Le nazioni fuori dall’Europa dove si vive meglio

Una delle nazioni di interesse in qualità di paradiso fiscale è il Paraguay, qui dove un affitto per un appartamento di tre vani si aggira intorno ai 550 euro mensili in centro nelle più famose città, mentre il reddito netto che serve per vivere è di circa 260 auro.

Altro paese di intesse, infine, è la Colombia dove è possibile prendere in affitto una casa con circa tre stanze, sempre in città, a meno di 400 euro, mentre il reddito mensile richiesto per vivere serenamente è di circa 274 euro. Tre paradisi fiscali, quindi, dove con un reddito minimo di circa 1000 euro è possibile vivere serenamente, senza la sofferenza fiscale, quasi in un vero paradiso.