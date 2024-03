Prelievi in contanti, non superare mai questa cifra: scattano di default i controlli delle Fiamme Gialle

Prelievi in contante, non superare mai questa cifra o scattano i controlli!

In un mondo che va sempre più veloce e dove la crisi, sia economica che sociale, è bella forte in tanti tentano di fare i classici furbetti del quartierino. Diciamo che cercano di farlo in tantissimi modi, alcuni dei quali decisamente assai fantasiosi. Ed è per questo motivo che le Forze dell’Ordine devono stare ancora più attente al fine di scovare chi vuole fregarle.

E’ proprio in tale ottica da vedere la decisione, abbastanza recente, di fissare un nuovo limite quando si fa prelievi al bancomat. E non parliamo solo di quelli giornalieri ma totali che possiamo ottenere in un mese per esempio. Che cosa ci vogliamo fare con tanta liquidità? Vogliamo procedere forse con dei pagamenti in nero?

Ovviamente tanti lo fanno e quindi ci si sta cercando di tutelarsi come può. Chiaro è che una persona può decidere di prelevare una grossa somma di denaro dal suo conto corrente, direttamente dallo sportello interno della sua banca, previo appuntamento. E’ compito poi dell’addetto segnalare “il tutto” all’Agenzia delle Entrate se ritiene che si tratta di qualcosa di strano o di anomalo.

Prelievi in contanti, mai superare questa cifra o sono guai

Diciamo che sarebbe costretto a farlo se si supera un certo limite che non è da sottovalutare. Diciamo che anche qui andrebbe fatta una p0stilla. Se infatti per un lavoratore medio prelevare 1000 euro dal proprio conto possa sembrare una cifra pazzesca, per un manager di successo non si può dire lo stesso.

Insomma, come sentenziano in molti sui Social che, si sa, sono ormai diventati da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti, bisognerebbe in certi casi usare due pesi e due misure. Fatto sta che ora un limite per i prelievi di contanti è stato fissato e non si torna indietro. Ergo, occhio vivo!

Il tetto limite

In sostanza non si possono superare i 5mila euro. Dunque, tanto per capirci, possiamo agire nel lecito fino alla cifra di 49999 euro. E con gli stessi soldini possiamo pagare cash. Superato di un centesimo l’importo, dobbiamo necessariamente affidarci per il pagamento o alla carta di credito o al classico bonifico. In ogni caso parliamo di una forma di pagamento tracciato.

Insomma, se non vogliamo andare nei guai e vederci contr0llati dall’Agenzia delle Entrate, nonché ricevere una bella multa, sappiamo come agire. E lo stesso è bene che lo tenga in mente la persona che riceve il pagamento. Lo Stato, così come le Fiamme Gialle, non sono disposti a tollerare oltre.