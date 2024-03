Banconote vere nascoste in città: la nuova sfida social scatena il delirio | È caccia al tesoro

La caccia al tesoro è aperta: la nuova challenge sui social infiamma milioni di utenti alla ricerca delle banconote nascoste.

Negli anni i principali social hanno ideato e reso virali numerosi trend e challenge, iniziative più o meno rischiose a cui hanno aderito milioni di utenti, e che hanno in seguito contagiato anche Vip di caratura mondiale.

L’ultima sfida è stata lanciata dal canale Instagram “Cash drop”, che tradotto letteralmente in italiano significa “denaro lasciato cadere“, e riguarda il perimetro urbano di Roma.

La pagina “Cash drop”, che annovera circa 25.000 followers, ha infatti annunciato che nella Capitale verranno nascoste banconote di vario taglio (da 50, da 100 e persino da 200 euro), e di volta in volta la piattaforma pubblicherà un video contenente alcuni indizi per scovarle.

Inutile dire che la nuova caccia al tesoro sta infiammando da giorni non solo i capitolini, ma anche i residenti delle città limitrofe: scopriamo tutti i dettagli nel paragrafo successivo!

La nuova challenge di “Cash drop” ambientata a Roma

La challenge funziona così: gli organizzatori piazzano in vari luoghi della città alcune banconote, filmando il momento in cui le celano alla vista, in modo da fornire dettagli sulla loro localizzazione. In seguito, essi inquadrano anche lo scontrino di un acquisto effettuato nella stessa zona in cui la banconota è stata nascosta, e concedono agli utenti anche una breve panoramica sull’ambiente circostante, con tanto di attività commerciali e monumenti del circondario.

Una volta pubblicato il video, scatta la caccia al tesoro vera e propria, e i numerosi followers della pagina fanno a gara per riuscire a indentificare per primi il luogo in cui la banconota è stata occultata. Sinora, i luoghi prescelti da “Cash drop” sono stati le prossimità dell’Ospedale Forlanini, in zona Monteverde, le vicinanze della parrocchia Nostra Signora di Coromoto, il Gazometro, Ostiense e la Magliana. Molti utenti hanno persino supplicato l’aiuto di “Yakinop in Sindaco”, conosciutissimo in rete per la sua abilità nell’identificare luoghi random con l’ausilio di pochi dettagli visivi. La nuova sfida ha ovviamente contagiato centinaia di internauti, ma si affaccia anche la possibilità che si tratti di una beffa organizzata ad arte…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cash Drop Roma (@cashdrop_roma)

Caccia al tesoro a Roma: dov’è la fregatura?

Alcuni utenti hanno ipotizzato che gli organizzatori della caccia al tesoro stiano solamente cercando di aumentare le visualizzazioni e l’engagement della pagina con un’abile trovata pubblicitaria, basata sulla promessa di facili guadagni. Essi sostengono infatti che le banconote nascoste vengano rimosse e recuperate al termine delle riprese caricate su “Cash drop”.

La cartamoneta, del resto, viene piegata a ogni nuovo video, e potrebbe essere riutilizzata anche nelle sfide successive. Voi che ne pensate?