Passaporto, se ti scade prima dell’estate sei fritto: 200 giorni di attesa per una fucilata da 115€

Pessime notizie per i viaggiatori italiani: le richieste di rinnovo per i passaporti naufragano nel caos e costano carissime.

Il passaporto rappresenta un documento fondamentale per i cittadini che, per esigenze professionali oppure per attività di svago, intendono recarsi all’estero, in particolare nei Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea.

Solitamente, il passaporto è rilasciato dalla Polizia di Stato e ha una validità di 10 anni, trascorsi i quali occorre provvedere con lungimiranza al suo rinnovo.

Sì, perché in molte città italiane si stanno verificando rallentamenti e disservizi nel rilascio dei nuovi passaporti, e persino prenotare gli appuntamenti online per effettuare l’operazione può risultare un’autentica odissea.

In alcuni casi, dei viaggiatori hanno persino dovuto disdire le date dei propri voli, e il prezzo dei rinnovi in Italia è decisamente proibitivo, rispetto ad altri Stati limitrofi.

Rinnovo del passaporto in Italia: ecco la situazione attuale

Come anticipato, fissare un appuntamento con la questura o il commissariato di riferimento può rivelarsi spesso un iter lungo, infruttuoso e scoraggiante, e anche l’accesso all’Agenda elettronica risulta piuttosto macchinoso e arbitrario. Il portale “BolognaToday” riporta la testimonianza di una cittadina esasperata che ha persino programmato con perizia gli orari migliori in cui accedere al sito, in modo da disporre di una gamma più ampia di date disponibili, ma in pochi secondi esse scompaiono e vengono sostituite da un segnale di errore.

Inoltre, la navigazione sull’Agenda elettronica può avvenire solo mediante lo Spid o la Carta di Identità Elettronica, procedura che esclude quasi automaticamente gli utenti più anziani o meno navigati nel settore tecnologico. Il dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bologna, Vincenzo Frontera, ha ammesso: “Nemmeno noi riusciamo a venirne fuori, nonostante gli sforzi enormi. La quantità di personale è già tutta quella di cui possiamo disporre. Ogni giorno gestiamo 200 appuntamenti calendarizzati, il massimo dei posti disponibili, più una trentina di rilasci speciali per chi ha urgenza di avere il passaporto“. E il problema non riguarda solamente Bologna, ma anche Milano, Torino, Genova, Pordenone e Potenza.

Come ottenere il rilascio d’urgenza del passaporto

Chiunque abbia bisogno del rilascio tempestivo del passaporto a causa di un lutto improvviso o di un viaggio di lavoro pianificato all’ultimo minuto, può presentare agli sportelli dei documenti che attestino l’urgenza (talvolta, basta anche il semplice biglietto aereo) e, nel caso in cui abbia prenotato il rinnovo nei mesi a venire la data dell’appuntamento tornerà disponibile per un altro richiedente.

Il prezzo del rinnovo in Italia, però, resta tra i più costosi, ovvero 116 euro contro i 30 euro della Spagna e i 60 euro della Germania. In caso di procedura standard, inoltre, la lista di attesa può estendersi fino a 200 giorni dal momento della richiesta sul portale online.