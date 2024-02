Patente scaduta: al rinnovo ti fanno fare l’esperimento di guida | È come rifare l’esame pratico

Attenzione, ora per rinnovare la patente potresti essere costretto a rifare l’esame.

Per molti di noi, chi più chi meno, dato che non tutti proprio prendono da subito tale decisione, compiuti i 18 anni di età decidono di iscriversi a una valida scuola guida, al fine di conseguire la patente. Solitamente, appena maggiorenni, tutti chiedono la patente di tipo B per potersi mettere alla guida di un’automobile, ma allo stesso modo è fattibile conseguire pure la A.

Con quest’ultima è possibile condurre un motociclo praticamente di qualsiasi cilindrata. Per spostamenti in maniera più comoda, al riparo dalla pioggia e al fine di coprire lunghi tragitti, risulta tuttavia migliore l’automobile, anche per semplici commissioni, quali ad esempio fare la spesa.

Chiunque di noi l’abbia conseguita ormai sa bene come si svolge la trafila burocratica per conseguire la patente. Parliamo dunque di iscrizione a scuola guida innanzitutto, frequentazione delle lezioni in aula, sostenimento di una prova scritta come prima parte, propedeutica poi per l’esame pratico di guida. Non scordiamoci poi il foglio rosa, assolutamente essenziale per le prove di guida.

Patente e rinnovi nel tempo

Una volta superato l’esame e ottenuta la patente, dovremo sempre ricordarci che tale documento andrà rinnovato ogni dieci anni, per lo meno dai 18 fino ai 5o anni, dopodiché la tempistica di scadenza e rinnovo si accorcerà a 5 anni, per poi, via via che il tempo passa, ridursi sempre di più.

Ma che cosa succede se, per qualche motivo, dovuto a cause di forze maggiori, quali ad esempio una riabilitazione fisica, un trasferimento per motivi di lavoro o studio in un altro Paese del mondo altro ancora, una persona, non ha avuto modo nel possibilità di guidare o rinnovare la patente per più di 5 anni dopo la sua scadenza?

L’esame di rinnovo dopo una scadenza di 5 anni

Solitamente per rinnovare una patente, dopo essersi accorto della sua scadenza, è sufficiente presentarsi nell’ufficio della scuola guida e seguire una trafila burocratica abbastanza veloce. Se invece è trascorso eccessivo tempo a seguito della data di scadenza, è necessario che venga accertato che l’idoneità alla guida sia ancora tale.

Tutto ciò è espresso chiaramente nell’articolo 126 comma 8-ter del Codice Della Strada. Perché ciò sia possibile è necessario ripetere un vero e proprio esame, della durata circa di 15 minuti per patenti A e B e di 25 per patenti della categoria C e D. Il candidato, per poterlo sostenere dovrà presentare istanza tramite il modello TT 746 insieme alla ricevuta di 16,20€ con bollettino PagoPA.