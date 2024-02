Bonifici, cambia la legge: diglielo al tuo capo | Ora dovrà fartelo così

Bonifici, cambia tutto quanto. La legge parla chiaro. Ricordalo al tuo capo!

Anno nuovo, vita nuova, recita una famoso detto popolare. Fatto sta che il 2024 è arrivato da quasi un mese e mezzo ma di grandi cambiamenti non ce ne sono stati. Ok, diamogli tempo, ma questa è fino ad ora la verità. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non accenna minimamente a diminuire.

I rincari poi, che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, ci pesano sul capo come una sorta di spada di Damocle. Le pensioni per molti pensionati sono fin troppo basse anche se a Marzo sono previsti degli aumenti. E il lavoro? Quello latita un po’ troppo. In ogni caso per i lavoratori ora c’è una lieta novella.

In che senso? Di che cosa parliamo? Del fatto che ora, udite udite, sta cambiando tutto quanto per quanto concerne i bonifici che, si sa, ci stanno molto a cuore, come è normale che ci sia. E non parliamo solo di quelli che dobbiamo necessariamente effettuare noi per provvedere al pagamento delle spese sia fisse che variabili che ci affollano la vita.

Bonifici, cambia tutto quanto, ricordalo al tuo capo!

Difatti siamo anche noi che li riceviamo in quanto lavoratori. E ciò capita ovviamente se siamo sotto contratto determinato o indeterminato, così come se siamo liberi professionisti o dipendenti. Ora chiunque ci dovrà pagare non ha più scuse. La Legge parla molto ma molto chiaro e noi ai furbetti del quartierino possiamo di certo ricordarglielo senza alcun problema.

Certo, di sicuro pure loro lo sanno bene ma, come moltissimi sentenziano sui Social che, si sa, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per vip, una bella rinfrescata a riguardo talvolta non guasta. Anzi! Di che cosa stiamo parlando? E’ ben presto spiegato!

Sarà costretto a farlo

In poche parole a strettissimo giro i bonifici istantanei non prevederanno il costo aggiuntivo per le commissioni purché i pagamenti avvengono all’interno di Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Dunque sarà possibile effettuarli in maniera più sciolta, non dovendo provvedere pure a quelle spese che sostanzialmente ci facevano irritare.

In pochi istanti dunque potremo vederci accreditati sul nostro conti il nostro stipendio o comunque il compenso per il lavoro fatto. Inoltre sappiate che sarà obbligatorio muoversi in tale direzione. Dunque il vostro capo non potrà rifiutarsi di agire in tale maniera per nessun motivo al mondo.