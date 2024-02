Messaggi al volante, da oggi si può solo se hai questa app | Installala subito e non è più reato

Messaggi al volante, puoi usarli solo se hai questa specifica app. Così non commetti alcun reato.

In un mondo che va sempre troppo veloci noi non vogliamo perderci nemmeno un secondo di ciò che si dice o accade sui Social. Ormai le varie piattaforme, che sorgono come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia, sono diventate una mega vetrina per tutti q1uanti. Dunque, non possiamo non tenerle costantemente aggiornate e sapere che cosa pubblicano gli altri.

E così pure di notte, con la scusa che usiamo il telefonino come sveglia, non lo spegniamo mai. Diciamo che attiviamo l’opzione silenziosa. In ogni caso il più delle volte il nostro riposo, o quello del nostro partner, viene disturbato dalla vibrazione o da qualche lucina che avvisa dell’arrivo di qualche notifica.

Da quando poi abbiamo sostituito le classiche telefonate con le note vocali, ogni scusa è buona per guardare mille volte il telefonino anche se siamo fuori a cena con la nostra dolce metà o al cinema. E quel che è più grave è che pure quando siamo alla guida non riusciamo a trattenerci dallo sbirciare se qualcuno ci ha cercato.

Messaggi al volante, da oggi con questa app se li usi non è reato

La Cronaca ci insegna che farlo non è da persone molto intelligenti. Difatti, dati alla mano, sono davvero tanti i tamponamenti e gli incidenti, in alcuni casi, dovuti al fatto che un guidatore ha perso il controllo a causa proprio dell’uso del suo cellulare. Tutto ciò non ha però tolto il desiderio di farlo a tante persone.

E non parliamo soltanto di giovani e di giovanissimi. Inoltre il Codice della Strada vieta in maniera molto chiara questo comportamento. Tuttavia nemmeno l’arrivo di sonore multe pare fermare gli amanti del controllo. Per loro oggi c’è una lieta novella. Difatti grazie a questa app potranno sfruttare i messaggi anche quando sono alla guida.

Android ti viene in aiuto ma vacci piano

Parliamo di Smart Reply che è in realtà un sistema integrato ad Android Auto. Chiariamo il fatto che non potremo rispondere con messaggi lunghi e dettagliati ma solo con alcuni, perlopiù brevi ma efficaci, che abbiamo in precedenza pre-impostato. Tuttavia ciò è da vedersi come una manna dal cielo soprattutto se per lavoro siamo costretti a macinare molti km in automobile.

In ogni caso gli esperti invitano comunque a non farsi prendere la mano perché comunque pensare a un messaggio ricevuto magari quando ci troviamo imbottigliati nel traffico all’orario di punta non è il massimo. Ricordiamoci che quando siamo alla guida dobbiamo rimanere vigili e concentrati se non vogliamo fare danni.