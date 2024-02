Nuova truffa sul lavoro: non accettare incarichi di responsabilità | Se ti promuovono a dirigente pagano questa miseria

Allarme rosso nel mondo del lavoro: la rivelazione scandalosa sui social lascia l’amaro in bocca a milioni di aspiranti manager e dirigenti.

Nonostante i ciclici servizi televisivi dai toni ottimistici, che annunciano una graduale ripresa del mondo del lavoro in Italia, l’intero settore appare in irrimediabile stagnazione da anni, e lo testimonia anche la fuga di cervelli verso Stati esteri più floridi e promettenti.

Sempre più giovani, appartenenti alla Generazione Z o i più navigati Millennials, denunciano infatti una diffusione sempre maggiore di offerte di lavoro non consone alle aspettative economiche, né tanto meno adeguate a uno stile di vita sano e sostenibile.

Orari interminabili, turni spezzati o con pause troppo prolungate, ritmi frenetici e contratti assolutamente privi di tutele e benefit, per non parlare del livello delle retribuzioni, molto spesso infime e incompatibili con la mole di spese mensili da sostenere.

Insomma, le prospettive lavorative in Italia non appaiono certamente rosee, e non solo per i riders o i lavoratori della ristorazione o delle strutture turistiche. La crisi arriva fino ai piani alti delle aziende, e ad attestarlo è un eloquente post sui social pubblicato da un aspirante manager nella grossa distribuzione.

Crisi nel mondo del lavoro: ecco quanto viene retribuito un manager in Italia

Un utente ha pubblicato sui social un video in cui condivide con la rete la sua sfortunata esperienza durante un colloquio di lavoro. L’internauta in questione mirava al ruolo di vicedirettore per una nota azienda della grande distribuzione, ma la proposta economica avanzata dalla recruiter lo ha lasciato letteralmente di sasso.

“Comincio a pensare che siamo tutti condannati” – ha esordito l’uomo – “Sono appena uscito da un colloquio per la posizione di vicedirettore in una grossa catena di negozi. Nel bel mezzo del colloquio, la tipa mi fa: ‘Mi spiace dirtelo, e capisco se questa informazione ti fa perdere interesse, ma la paga è di 12,50 euro l’ora’. Che cosa dovrei fare? Mi piace lavorare nelle vendite, e in passato mi ricordo che si facevano un sacco di soldi, e ora dove sono quei soldi, se si paga così tanto per i prodotti, e ora è tutto più caro? E nessuno dice niente, perché la gente deve pagare per forza per avere ciò di cui ha bisogno. Dove sono finiti i soldi?“.

La reazione della rete

Il video dell’utente ha comprensibilmente scatenato le reazioni indignate della rete, nonché una ridda di commenti solidali per la brutta esperienza narrata, e purtroppo assai simile ai feedback di molti altri cittadini in cerca di un impiego.

Un altro internauta ha fatto eco: “Mi hanno offerto la posizione che ricoprivo vent’anni fa… Alla stessa paga di vent’anni fa!“.