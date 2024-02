Cambia subito questa password | Stanno entrando in tutti gli account

Non perdete tempo! Cambia subito questa password o potrai pentirtene. Ti stanno per entrare in ogni account.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese, non c’è da starsene sugli allori. Difatti, oltre a rimanere costantemente aggiornati in termini di aiuti indetti dal Governo, bisogna pure tenere le orecchie ben tese quando si sente parlare di truffe. Oggi ne esistono di tutti i tipi e moltissime viaggiano sul Web.

E se ciò accade è perché i malviventi sanno che lì trovano un terreno assai fertile. Non per nulla noi ormai non possiamo più praticamente vivere senza Internet e tendiamo a voler rimanere costantemente connessi, non solo di giorno ma pure di notte, con il vasto mondo virtuale. I Social poi e le varie app di messaggistica istantanea sono il nostro massimo interesse.

Per accedervi, almeno la prima volta, o da dispositivi diversi rispetto a quelli abituali, dobbiamo inserire una password al quale è strettamente collegato un account. A volte siamo costretti anche a rispondere ad alcune domande le cui risposte mirate dovremmo in teoria conoscerle solamente noi.

Cambia subito questa password o sono guai seri

Già in teoria, perché in pratica, non sempre è così. Difatti sovente alcuni furbacchioni riescono a venirne a conoscenza. A volte ci fregano gli account perché li lasciamo collegati anche da quei computer, fissi o portatili che siano, che non usiamo solo noi. Magari siamo di corsa e anziché usare il telefonino pensiamo bene di controllare la posta email o rispondere con calma a dei messaggi da quello dell’Università.

O ancora sfruttiamo quello della Biblioteca. Il consiglio degli esperti è di non farlo mai, soprattutto se le password sono semplici nonché molto simili, se non proprio le stesse, di quelle strettamente connesse ai siti di home banking oltre a tutti quelli che hanno a che fare con i nostri soldi e risparmi. Il discorso vale sia per i privati che per le aziende, piccole o grandi che siano.

Come entrano negli account

Ora poi l’allarme è davvero molto elevato. Difatti pare che i manigoldi stiano cercando, e pure con buoni risultati, di scoprire gli accessi ai conti, alle varie carte di credito e di debito, di moltissime persone, soprattutto facoltose, nonché di numerose realtà. Nessuno in ogni caso può dirsi davvero al sicuro nella loro ricerca che sta diventando sempre più matta e disperatissima.

Tentano mille volte la combinazione grazie ad alcune combinazioni da loro studiate a tavolino. E poi, certo, cercano anche di convincere la Dea Bendata che, si sa, è molto capricciosa a dare loro una bella mano in tale direzione. Noi, dal canto nostro, possiamo correre ai ripari cambiando spesso le password e sfruttando potenti antivirus per bloccare l’arrivo di terribili malware. Infine, mai cliccare su link sconosciuti o non sicuri.