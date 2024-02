Risparmio energetico, metti in tasca 900€ all’anno con questi trucchi | Ti paghi un mese di affitto gratis

Ecco la guida definitiva per un reale risparmio energetico: taglia 900 euro dalle bollette di elettricità e gas in pochi e semplici passi.

Il risparmio energetico comporta una serie di vantaggi significativi, che vanno ben oltre la semplice riduzione degli importi per le utenze domestiche.

In primo luogo, esso contribuisce alla sostenibilità ambientale, riducendo le emissioni di gas serra e l’impatto ambientale associato alla produzione di energia.

Secondariamente, questa pratica virtuosa migliora la qualità della vita dei cittadini: abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico offrono un maggiore comfort termico, riducono la dipendenza dagli impianti di riscaldamento e di condizionamento e offrono quindi ambienti più salubri.

I recenti rincari in bolletta, legati al passaggio obbligatorio al mercato libero di gas ed energia, possono inoltre essere minimizzati di circa 900 euro all’anno grazie ad alcune accortezze: un risparmio notevole per gli utenti, e che potrebbe essere convertito nell’acquisto di sfizi o in vacanze a 5 stelle.

Come ottimizzare il risparmio energetico in casa

Secondo il comparatore di prezzi online “Kelisto”, è possibile arrivare ad un risparmio economico complessivo di 900 euro attuando delle misure mirate negli ambienti domestici. Ovviamente, a seconda dell’entità degli investimenti iniziali per efficientare l’abitazione, si otterrà una liquidità più o meno elevata.

Il caso più emblematico riguarda l’acquisto di una nuova caldaia: prediligendo i modelli a condensazione, che sfruttano il vapore acqueo contenuto nei fumi di combustione, si arriverà a consumare il 30% in meno, per un totale di 238 euro annui risparmiati. Lo stesso vale per l’isolamento termico della facciata: esso può ridurre il consumo di riscaldamento del 50%, che si traduce in 244 euro in meno da pagare. Acquistare nuovi elettrodomestici di efficienza energetica elevata, inoltre, può depennare dalle bollette ulteriori 60 euro. La manutenzione periodica della caldaia scala il consumo di gas metano del 15% circa, percentuale che secondo le statistiche promette un risparmio di 119 euro. Utilizzare correttamente frigorifero, lavastoviglie e lavatrice, ricorrendo a lavaggi ecologici e controllando le guarnizioni degli sportelli, permette di accantonare ulteriori 140 euro annuali. Sommando queste cifre si arriva a più di 800 euro… e i restanti 100?

Il segreto sta nella sostituzione delle lampadine: largo ai LED

Sostituendo le vecchie lampadine incandescenti o alogene con modelli a LED è possibile ottenere consumi di elettricità ridotti dal 23% al 90%.

E questo dato, incredibilmente, si traduce in un considerevole risparmio, che può variare dai 30 euro ai 120 euro l’anno!