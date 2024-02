RC Auto, gli escamotage degli assicuratori per pagare meno | Tagli i costi del 25%

RC Auto, i grandiosi trucchi degli assicuratori per spendere meno. Provare per credere!

Quando si acquista un’automobile bisogna mettersi in testa fin da subito che, al di là del costo che dovremo sostenere per averla, dobbiamo pure pensare a mantenerla. E anche qui le spese fisse, nonché quelle variabili e impreviste, non saranno poche da effettuare. Al di là del fatto che dobbiamo pensare al carburante, che costa un botto, ci sono pure altri aspetti che dovemmo considerare.

Ci sono delle tasse da pagare come il bollo che ci pesa sulla testa come una sorta di spada di Damocle. E poi ecco un altro costo che dobbiamo sostenere e che deve starci sempre a cuore. Parliamo dell’ Assicurazione Auto. Di certo in giro ci sono tante compagnie assicurative. Ergo, prima di sceglierne una valutiamo tutte le offerte e la serietà dell’Azienda.

Fatto ciò, che non va mai e poi mai preso sotto gamba, dovremo scegliere le varie opzioni messe a nostra disposizione. E nel farlo non vergogniamoci, anche perché è un nostro diritto, di fare i conti come si deve con tanto di calcolatrice alla mano. E in ogni caso, in tutta calma e senza farci prendere dalla fretta, valutiamo i pro e i contro di una proposta.

RC Auto, i trucchi degli assicuratori per pagare meno

Se per esempio ci appare fin troppo economica, può essere che nasconda qualche piccola insidia. Quale? Per esempio che non ci tuteli un granché e che in caso di alcuni incidenti non siamo molto tutelati. Insomma, prima di firmare un contratto, leggiamolo molto bene e, se vogliamo sentirci più tranquilli, facciamolo vagliare anche a chi ne sa meglio di noi.

Difatti, possiamo chiedere di portarne a casa una copia o di inviarcene una via email e di prenderci un paio di giorni per pensarci prima di arrivare alla famosa firma. Se la realtà è seria non avrà di certo alcun problema a concederci ciò che è comunque un nostro insindacabile diritto di consumatore. E soprattutto occhio ai trucchi degli assicuratori per pagare meno.

A che cosa dobbiamo prestare attenzione

Detto ciò, quali sono gli aspetti da valutare maggiormente? Per prima cosa la copertura, come già accennato poco fa, dell’assicurazione. Inoltre occhio se la società assicurativa può esercitare il diritto di rivalsa chiedendo il rimborso per il sinistro. Può farlo nel caso in cui, per esempio, il conducente sia stato alla guida in stato di ebrezza o comunque non nella condizione di guidare.

Lo stesso possiamo dire se il veicolo è stato soggetto a un fermo amministrativo. Per evitare ciò controllate che la famosa copertura sia completa, dunque che presenti le garanzie accessorie. Qui rientrano anche casi di furto e di incendio. Infine, verifichiamo l’installazione della scatola nera che può portarci anche a un bello sconto a livello assicurativo tra il 20% e il 25%.