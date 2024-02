Bonus 500€ subito sul tuo conto | Spetta a tutti i precari, muoviti

Bonus dalle bellezza di 500 euro pronto per te. Spetta a tutti i precari.

Diciamolo molto chiaramente. Ormai ci abbiamo fatto il callo ai vari Bonus indetti negli ultimi anni. E non mancano nemmeno, a onor del vero, i Superbonus. Riguardano un po’ tutti gli ambiti . Fatto sta che starci dietro, come sostengono in tanti sui Social, non sia proprio una passeggiata. Alcuni scherzano sul fatto che anche ciò sia diventato in qualche maniera un lavoro a tutti gli effetti.

Ed è proprio il lavoro che manca. Diciamo che molti, compresi alcuni padri di famiglia, lo hanno perso da un giorno all’altro mentre altri rischiano di perderlo a stretto giro. Parliamo dei lavoratori precari la cui categoria è assai più vasta e numerosa di quel che pensiamo. E chiaramente costoro, vista la loro condizione lavorativa, faticano non poco a pensare al loro futuro.

Il problema è che tantissimi la vivono anche se non sono più giovanissimi e hanno già figli ai cui pensare. Insomma, la situazione non è particolarmente rosea e da permettere loro di dormire sonni tranquilli su soffici e morbidi guanciali. Ora per loro è stato pensato un bel Bonus. Grazie ad esso in arrivo ben 500 euro.

Bonus 500 euro pronti per tutti i precari

Insomma, capite bene che parliamo di una bella cifra, pari a al compenso o quasi di un lavoro part time. Certo, non ci consente, come si sul dire, ” di svoltare” ma con il momentaccio che stiamo vivendo sotto ogni punto di vista nel nostro Paese c’è da esultare quando lo si ottiene. Lo stesso possiamo dire, e pure a buona ragione, se otteniamo altri aiuti a livello economico più bassi.

Tuttavia il Bonus da 500 euro non è rivolto proprio a tutti i lavoratori precari. E questa, lo sappiamo, rappresenta indubbiamente una nota assai deludente. Difatti solo una particolare categoria di persone possono giovarne per fare acquisti in alcuni settori e ambiti che riguardano la loro professione. Avete capito di chi stiamo parlando?

La Carta Docente, una ventata di aria fresca per gli insegnanti

Degli insegnanti precari che tramite la famosa Carta Docente, sulla quale è stata caricata la cifra da poco espressa. Tuttavia il lavoratore deve possedere un contratto in essere con un istituto scolastico a tempo determinato. Qualora in precedenza, pur avendone il diritto, una persona non abbia ricevuto tale aiuto può fare ricorso.

E lo possono fare rivolgendosi al Giudice di Lavoro. Potranno richiedere di ottenere il rimborso per tutti gli anni di servizio in cui non hanno percepito il Bonus che giustamente deve stare loro a cuore e che gli spetta di diritto per tutto il servizio maturato esattamente negli ultimi 5 anni di lavoro.