Cornetti Conad, scatta l’allerta alimentare | Ministero della Salute ritira lotti contaminati da corpi estranei

Ritirati alcuni lotti di croissants a marchio Conad per sospetta contaminazione da agenti estranei: controlla subito se li hai in dispensa.

La brioche, altrimenti chiamata cornetto o croissant a seconda della provenienza, è un dolce di origine francese che ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, e che viene consumato prevalentemente al mattino, davanti a un succo d’arancia o a un fragrante caffè.

La sua consistenza soffice e burrosa lo rende una leccornia universalmente apprezzata, specialmente nel caso dei cornetti artigianali sfornati dalle pasticcerie, ma esistono in commercio anche numerose versioni industriali che permettono agli acquirenti di evitare la tappa al bar e di conservare in casa comode scorte settimanali.

Il cornetto risulta inoltre estremamente versatile, in quanto può essere farcito sia con crema pasticcera, cioccolata e marmellate dolci, che con ingredienti salati, come affettati e formaggi.

Nelle ultime ore, la catena di grande distribuzione Conad ha però diramato una nota ufficiale destinata ai suoi clienti: a seguito di alcuni controlli, sono stati rinvenuti alcuni lotti potenzialmente contaminati da agenti estranei. Si consiglia perciò di riportare tempestivamente i prodotti sospetti presso i punti vendita in cui si è effettuato l’acquisto, in modo da usufruire del doveroso rimborso.

Cornetti a marchio Conad contaminati: ecco i lotti indicati dall’azienda

Conad ha rilasciato un comunicato che avverte: “A seguito di una segnalazione di materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto, informiamo i clienti del ritiro dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: Cornetti albicocca 300 grammi EAN 800170046160 – Cornetti con crema al cioccolato 300 grammi EAN 803170046177 – Cornetti con crema pasticcera 300 grammi EAN 8003170021433 prodotti per Conad da FBF S.P.A.“.

Il comunicato, che reca data 24 gennaio, ha inoltre precisato: “Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarli in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato“. Verificate quindi con perizia se i cornetti recentemente acquistati appartengono ai lotti indicati dalla catena, in quanto potrebbero costituire un rischio per la salute e, in caso di rinvenimento, restituiteli presso il negozio Conad più vicino.

Come anticipare i richiami alimentari

È buona norma consultare con regolarità il sito del Ministero della Salute, in quanto gli eventuali avvisi futuri potrebbero non raggiungere in tempo il consumatore finale.

Sul portale sono presenti anche eventuali rettifiche e revoche dei richiami, così come gli allarmi in caso di focolai di malattie a trasmissione alimentare.