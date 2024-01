Orologi a meno di 200 euro? Oggi non è più un sogno: ecco l’investimento che ti cambia la vita

Disponibili online alcuni modelli dei prestigiosi orologi a prezzi ridicoli: da oggi il lusso è davvero a portata di polso!

Gli orologi di lusso rappresentano certamente un vistoso status symbol, ma anche la fusione magistrale tra artigianato, design raffinato e precisione tecnologica.

La loro storia affonda le radici nel secolo XVIII, con la creazione dei primi modelli da tasca o da panciotto, per poi evolversi fino ai moderni orologi da polso, inclusi gli inconfondibili Rolex.

Quest’azienda, fondata nel 1905 per mano dell’imprenditore tedesco Hans Wildorf, si è ben presto affermata come icona incontrastata di eleganza sportiva e innovazione , e nel 1926 ha lanciato il suo primo orologio impermeabile, l’evergreen Rolex Oyster. La sua cassa ermeticamente sigillata ne proteggeva i meccanismi interni, e tale strategia fu in seguito adottata da molti altri brand.

Durante le Seconda Guerra Mondiale, inoltre, i piloti della Royal Air Force britannica iniziarono a indossare orologi Rolex durante i loro sorvoli, scelta che ha consolidato la reputazione del marchio a livello internazionale, regalandogli anche un’allure più accessibile al pubblico. In seguito, sarebbe inoltre diventato il capostipite di intere generazioni di orologi da immersione.

La gloriosa storia di Rolex

Come anticipato, gli orologi Rolex non sono una prerogativa dei ricchi, belli e famosi che popolano i social. Gli orologi del brand hanno infatti rivestito un ruolo cruciale in importanti spedizioni sportive. Ad esempio, erano allacciati ai polsi di Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay durante la prima conquista delle vette dell’Everest nel 1953, e l’azienda omaggiò in seguito l’impresa con il lancio del modello Explorer.

Nel 1910, inoltre, Rolex divenne il primo produttore di orologi ad ottenere la certificazione del cronometro svizzero di precisione, e negli anni successivi si è affermato anche nel mercato dei dispositivi per le immersioni. Il modello Submariner, infatti, ha accompagnato numerosi subacquei in altrettante spedizioni e missioni di esplorazione, e rinsaldato la sua reputazione di robustezza anche a grandi profondità.

I modelli low-cost di Rolex

Nonostante molti modelli di Rolex siano disponibili a prezzi decisamente proibitivi, fortunatamente ve ne sono alcuni, reperibili online, a cifre decisamente più contenute, soprattutto sulle piattaforme che mettono in vendita accessori e indumenti di seconda mano.

Ne è un esempio il Rolex Datejust, introdotto per la prima volta nel 1945 per celebrare il 40esimo anniversario dalla fondazione di Rolex, e primo orologio da polso in assoluto a essere dotato di una finestra per la data sul quadrante. In alcuni siti, esso è quotato solamente 118 euro, fino a un prezzo massimo di 3.380 euro. Un altro modello abbordabile è il Rolex Day-Date del 1956, chiamato anche “Rolex President” a causa delle numerose personalità influenti e leader mondiali che lo hanno indossato nel corso degli anni. Esso è reperibile online a partire dal prezzo di 178 euro, fino ad arrivare alla cifra (ben meno ragionevole) di 31.971 euro!