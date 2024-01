Risparmia fino al 15% di carburante con un solo trucchetto: se lo fai ogni giorno puoi comprarti un’ auto nuova

Se vuoi risparmiare sul carburante per l’auto, ti conviene giocare d’astuzia: con una mossa semplicissima tagli il 15% della spesa totale.

Il costo dei carburanti rappresenta una variabile economica di notevole impatto, e lo dimostrano anche i contraccolpi in seguito ai recenti eventi geopolitici mondiali.

I prezzi sono infatti influenzati da diversi fattori, come l’andamento del costo del greggio, le fluttuazioni delle quotazioni di mercato e le manovre economiche dei singoli Stati, con un occhio di riguardo per le scelte finanziarie sulle accise.

Nonostante la crescente diffusione dei veicoli ibridi ed elettrici, inoltre, milioni di italiani continuano a preferire le vetture alimentate a benzina, diesel, metano e GPL, e finché la normativa non imporrà un granitico giro di vite alla loro circolazione, i prezzi alle pompe continueranno a fomentare fenomeni speculativi e a salassare i relativi clienti.

Come risparmiare, dunque, senza rinunciare alle prestazioni della propria auto? Scopriamo insieme nel prossimi paragrafi come tagliare la spesa fino al 15%.

Come risparmiare sulla spesa per il carburante

Economizzare sulla spesa dedicata ai carburanti può rivelarsi una strategia decisamente intelligente nella gestione del budget familiare e nell’implementazione dell’efficienza energetica, a partire dalla guida efficiente. Evitando le accelerazioni o le frenate brusche e mantenendo una velocità costante, il guidatore riesce ad ottimizzare il contenuto del proprio serbatoio, e lo stesso vale per il ricorso ad una manutenzione regolare.

È infatti consigliabile controllare l’olio a cadenza periodica, così come sostituire all’occorrenza i filtri dell’aria e del carburante e verificare lo stato degli pneumatici, mantenendo questi ultimi gonfi e bilanciati. Conviene inoltre moderare la velocità di marcia e spegnere il motore quando l’auto è in sosta: queste strategie favoriscono infatti il risparmio di carburante ed energia. È inoltre possibile consultare delle applicazioni online per scovare i migliori prezzi in circolazione: questi portali forniscono in tempo reale informazioni comparate sulle tariffe delle stazioni di rifornimento più vicine, e consentono quindi scelte consapevoli e mirate. Gli automobilisti più meticolosi cercano anche di organizzare i loro spostamenti in modo da ridurre la percorrenza totale: pianificare le tratte, del resto, minimizza i viaggi inutili e le digressioni sul cammino, e riduce al minimo gli sprechi. Ma esiste un altro sistema infallibile, e spesso sottovalutato, per sgonfiare la spesa alle pompe…

L’importanza della pulizia degli iniettori

Ed ecco la chicca per risparmiare definitivamente sulla spesa dedicata al carburante: il liquido per la pulizia degli iniettori. Questo prodotto è un additivo progettato per rimuovere i depositi di carbonio e gli altri residui che si depositano negli iniettori del carburante e nel sistema di alimentazione del motore.

Tali incrostazioni influenzano negativamente le prestazioni dell’auto, riducono l’efficienza complessiva e aumentano in parallelo il consumo di carburante: per tale ragione è essenziale provvedere costantemente alla manutenzione, seguendo alla lettera le istruzioni riportate sulle confezioni. Questi additivi partono generalmente da un prezzo base di 10/12 euro, cifra che può salire fino a circa 30 euro a seconda del brand prescelto e dell’efficacia promessa dal prodotto: provare per credere!