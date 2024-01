Negli anni ’90 era un sogno per tutti motociclisti: oggi puoi comprarla ad un prezzo bassissimo | Vale una fortuna

Coronare il sogno di ogni motociclista oggi è possibile: il bolide più desiderato degli anni ’90 ora è disponibile ad un prezzo stracciato.

La passione per le due ruote rappresenta un tarlo per milioni di individui, e affonda le sue radici nella ricerca ancestrale della libertà e dell’avventura.

Dai primi modelli rudimentali, fino agli affascinanti capolavori di ingegneria moderna, le moto hanno attraversato le epoche e creato leggende durante il cammino, complice anche l’influenza di Hollywood e dei film dedicati alla materia.

La prime motociclette hanno visto la luce attorno al tardo XIX secolo, con le sperimentazioni di progettisti visionari come Gottieb Daimler e Karl Benz, e la prima prodotta in serie risulta essere l’iconica Hildebrand & Wolfmuller.

In seguito, sono subentrati nel commercio su larga scala numerosi altri modelli, fino ad arrivare ai più recenti, che frecciano sulle piste di MotoGP e Superbike grazie alla guida di autentici fuoriclasse. Negli anni ’90, però una sola moto catturava l’immaginario dei bikers assieme all’intramontabile Harley Davidson, e oggi essa è disponibile sul mercato ad un prezzo assolutamente ridicolo.

Moto, uno stile di vita oltre gli stereotipi

Il XX secolo è stato contraddistinto dall’evoluzione della percezione popolare in merito all’universo motociclistico: da mezzo di trasporto, le due ruote sono diventate il tratto distintivo di un preciso stile di vita. Mitici modelli come la Harley Davidson Knucklehead o la Triumph Bonneville hanno catturato l’immaginazione di una generazione ribelle, e pellicole leggendarie come “Easy Rider” hanno ulteriormente consolidato l’appeal del vento tra i capelli a cavalcioni di un motore rombante.

Le competizioni sportive hanno poi spinto l’intero settore ai limiti dell’ingegneria, e alla successiva realizzazione di moto ad alte prestazioni. Ne sono un’esempio la sontuosa Ducati Panigale e l’agile Yamaha YZF-R1, detentrici di podi in tutto il globo. Ma nel panorama mondiale si è ben presto affacciato anche il titanico brand Honda, in particolare il modello CBR 1000F. Introdotta nel 1987 e progettata per combinare potenza, prestazioni e comfort, questa moto fiammante era (ed è) in grado di offrire un’esperienza di guida straordinaria. Il suo design sportivo, caratterizzato da linee pulite e aerodinamiche, ha da subito catalizzato gli occhi della stampa, mentre il motore a 4 cilindri in linea l’ha ben presto condotta nell’olimpo dei bolidi più amati negli anni ’90. Ad oggi, la Honda CBR 1000F non vanta solo un fascino vintage ineguagliabile, ma risulta anche disponibile ad una cifra irrisoria: scopriamo quali sono le sue quotazioni nel prossimo paragrafo.

Il prezzo della Honda CBR 1000F nel 2024

Secondo alcuni esperti del settore, la Honda CBR 1000F, attualmente fuori produzione, sarebbe attualmente in vendita su alcuni portali online di compravendita tra privati.

Ovviamente non possiamo menzionare suddetti siti internet, ma digitando il nome della moto risulta piuttosto facile reperire le relative informazioni. Essa viene quotata in media 4.500 euro: meno del prezzo di uno scooter di ultima generazione!