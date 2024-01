Stanco dei cattivi odori nella tua auto? Con questo metodo risolverai tutto in meno di 5 secondi

Ciao ciao cattivi odori in macchina! Il trucchetto top e veloce per scacciarli.

Parliamoci molto chiaramente, all’interno della nostra auto, soprattutto nei periodi tardo autunnali e invernali, ci trascorriamo un sacco di tempo. Difatti, complice il freddo e il mal tempo, non abbiamo molta voglia di andare a fare commissioni o raggiungere, chiaramente qualora possibile, il nostro posto di lavoro in bici o a piedi.

E lo stesso possiamo dire dei nostri figli. E così anche il nostro veicolo, sebbene lo teniamo come un gioiellino, talvolta può emanare cattivi odori che possono dunque rendere spiacevole l’esperienza trascorsa al suo interno. Certo, se abbiamo trasportato alimenti che emanano profumi molto forti, come formaggi stagionati, è normale.

E per scacciarli dobbiamo necessariamente igienizzare e pulire come si deve la nostra auto con prodotti mirati, magari a base di limone o comunque altri agrumi che hanno sempre il loro perché. Altre volte può essere stata la presenza di alcune foglie o di fango che si si sono attaccati alle suole delle scarpe che poi abbiamo posato sui tappetini a far emanare olezzi.

Ciao ciao cattivi odori in auto con questo veloce metodo

E nemmeno i classici deodoranti per auto e i mitici arbre magique che troviamo in vendita ovunque riescono a venirci in aiuto in maniera tanto efficace. La domanda che ora vi poniamo è però la seguente: avete fatto pulire con grande cura i filtri del vostro impianto di riscaldamento e condizionamento?

No? Male, anzi malissimo! Infatti non solo in questa maniera il servizio sarà scarso e voi per ottenere un valido risultato dovrete alzare le temperature ma farete pure incetta di microbi e acari in primis che non sono di certo il massimo per la vostra salute. Inoltre ciò procura anche cattivi odori. E ora, dopo aver pensato a ciò, per eliminare i residui puntate su questo metodo. Risolverai la faccenda in 5 minuti.

Basta un tappo di sughero

In poche parole basta riporre all’interno della nostra auto dei tappi di sughero, come quelli presenti nelle bottiglie di spumanti e di champagne. Dovremmo poi dividerli in due e inserire all’interno un po’ di olio essenziale della profumazione che più amiamo. In questa maniera il sughero attirerà i cattivi odori mentre l’olio donerà all’ambiente un piacevole profumo.

Tuttavia per ottenere grandi risultati ogni due giorni i tappi vanno cambiati e gettati. Difatti, assorbendo gli olezzi, come giustamente ben sottolineato poco fa, potrebbero poi riproporceli e mischiarli alla profumazione emanata dal nostro amato olio. Il risultato, capite bene, non sarebbe assolutamente esaltante. Anzi!