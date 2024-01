Se possiedi questo elettrodomestico in casa stai sbagliando tutto: 200 euro in più sulla bolletta | Ecco come risparmiare

Se possiedi questo elettrodomestico in casa, stai attento! Stai di certo sbagliando e di grosso. Come correre ai ripari per risparmiare.

Si sa, per via delle festività natalizie abbiamo tutti quanti speso di più, nonostante la forte crisi, sia economica che sociale che serpeggia tristemente nel nostro Paese e i rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. E con il fatto di trascorrere più tempo a casa sono aumentati vertiginosamente i consumi.

E aumentando loro aumentano di riflesso pure le bollette da pagare. Certo, questo non ci voleva dal momento che già gli scorsi mesi ci siamo trovati segnalati costi da paura. Fatto sta che talvolta è stata anche colpa nostra se ci sono stati. In che senso? Nel senso che alcuni errori, decisamente goffi, li potremmo assolutamente evitare.

Per prima cosa evitiamo come la peste di lasciare attaccati alla presa di corrente, anche tramite le classiche ciabatte, elettrodomestici che non usiamo come fornetti, tostapane, frullatori etc. Occhio anche a lasciare in stand by televisori e pc, così come lasciare perennemente attaccati alla corrente i caricabatterie di cellulari e altri dispositivi visto che consumano un sacco anche così.

Se possiedi questo elettrodomestico stai sbagliando tutto

E poi perché dobbiamo fare partire la lavastoviglie quando ci abbiamo inserito due piatti? Ci rendiamo conto che così andiamo incontro a uno spreco di energia e di acqua? Se vogliamo usarla facciamolo in maniera intelligente. Dunque facciamola partire solo a pieno carico. Ciò però non significa sovraccaricarla in maniera eccessiva, mettendo le stoviglie una sopra l’altra.

Tuttavia. nonostante consumi un sacco non è lei l’elettrodomestico che consuma di più in assoluto. Diciamo che dopo il frigo che per conservare al massimo il cibo che ci poniamo al suo interno fin da quando lo installiamo nella nostra cucina deve rimanere sempre acceso, è un altro quello che inciderebbe maggiormente sulla nostre bollette. Ecco come risparmiare 200 euro.

Lavatrice, quanto mi costi! Come risparmiare 200 euro usandola

Parliamo della lavatrice. Anche qui l’errore più grave che sovente mettiamo in atto è quello di azionarla quando è praticamente vuota oltre che optare per programmi di lavaggio eccessivamente lunghi, Scegliamo invece quello Eco che è fantastico e ci fa risparmiare. Oltre a ciò occhio agli orari! Difatti ci sarebbero alcune fasce che ci farebbero risparmiare.

In sostanza si pagherebbe meno negli orari notturni e la mattina molto presto così’ i giorni festivi. Tuttavia ciò, ed è doveroso sottolinearlo, può variare e pure di molto a seconda del contratto che abbiamo stipulato per quanto concerne il servizio di energia elettrica e idrico. Dunque, per saperlo è bene leggere con attenzione ciò che abbiamo firmato.