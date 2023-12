Lavastoviglie o lavaggio a mano? Puoi risparmiare molti soldi solo con questo trucchetto | Ti salva il portafoglio

Lavastoviglie o lavaggio a mano? Ottenere piatti e stoviglie perfetti si può, e senza contraccolpi sul portafoglio.

Negli ultimi mesi gli importi delle bollette per le utenze domestiche hanno decisamente impensierito milioni di italiani: l’avvento della stagione invernale, infatti, influisce attivamente sul consumo di gas, così come sulle ore in cui teniamo accese le luci in casa.

Per non parlare del prezzo delle materie prime, lievitato sensibilmente dopo i più recenti eventi geopolitici e bellici, e spina nel fianco di numerosi consumatori. Alcuni elettrodomestici di uso comune, oltretutto, sono diventati negli anni degli alleati irrinunciabili nella gestione del ménage quotidiano, uno su tutti l’utilissima lavastoviglie.

Questo strumento permette di sgombrare rapidamente tavoli, lavelli e piani di lavoro, elimina il disordine e garantisce lavaggi a fondo di piatti e stoviglie in modo pratico ed efficace. Solleva inoltre le casalinghe dall’incombenza di lavare a mano tutti gli attrezzi sporchi di cibo, ed apparentemente consente anche di risparmiare preziosa acqua.

La detersione in lavastoviglie, però, risulta davvero l’opzione più economica rispetto al lavaggio a mano? Scopriamolo insieme nel paragrafo successivo…

Lavastoviglie o lavaggio a mano? Ecco il metodo per risparmiare davvero

La lavastoviglie, soprattutto se impostata sulla funzione eco, garantisce un minore impiego di acqua rispetto alla canonica sciacquatura degli strumenti sotto l’acqua corrente.

Essa, però, implica un prolungato utilizzo dell’energia elettrica, e può gonfiare gli importi delle bollette. Come risolvere, allora, questo dilemma? La soluzione è la seguente: valutare sempre quanti piatti e stoviglie si devono lavare, e agire di conseguenza. Se si ha, ad esempio, solamente un paio di tazze, è preferibile effettuare un risciacquo veloce nel lavello. Al contrario, in caso vi siano numerosi piatti, bicchieri e stoviglie da detergere, è consigliabile ricorrere alla lavastoviglie, facendola però partire solamente a pieno carico. Meglio ancora se la si avvia in modalità eco e durante le fasce orarie che garantiscono un maggiore risparmio, solitamente quelle notturne. Per ogni dubbio in merito, però, è opportuno consultare il proprio contratto con il fornitore di energia.

Altri trucchetti per risparmiare in bolletta

Per agevolare la lavastoviglie nell’opera di detersione, basterà attuare un trucchetto solitamente sottostimato. Talvolta, infatti, soprattutto in caso di piatti e tegami particolarmente incrostati, essi possono uscire dall’elettrodomestico ancora sporchi da residui di cibo o aloni, e necessitano di un lavaggio extra.

Per ovviare al problema, possiamo riempire il lavello con dell’acqua calda e qualche goccia di detersivo, e immergervi per qualche minuto gli elementi più unti, per poi trasferirli all’interno della lavastoviglie per una sanificazione totale.