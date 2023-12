Umidità in auto: per eliminarla definitivamente utilizza questo ingrediente segreto | Costa solo 2 euro

Umidità nella tua auto? Certamente è da eliminare. Ecco come. Puoi farlo con soli 10 centesimi.

Con l’arrivo del freddo e del gelo e l’abbassamento delle temperature, abbiamo notato l’arrivo della tanto detestata umidità. Quest’ultima per la verità si manifesta anche nei periodi estivi ed è proprio a causa sua che il nostro corpo percepisce sulla nostra pelle qualche grado in più. Ed è sempre lei la causa principale del crearsi dei pericolosi appannamenti sui vetri.

Ora, se si creano nella nostra dimora gravi problemi non ce ne sono, ma se prendono vita in auto è tutta un’altra storia, dal momento che dobbiamo vederci bene, onde evitare brutti, per non dire pericolosissimi, incidenti. Nelle ore più trafficate è opportuno avere la visuale libera a mille, oltre che possedere il controllo pressoché totale su ciò che abbiamo intorno.

Tuttavia, sebbene al momento della partenza abbiamo i vetri puliti e ben spannati capita, specie se non siamo da soli nel veicolo, che si crei condensa. E ciò aumenta se accendiamo il riscaldamento per scaldarci. Ovviamente non significa che dobbiamo spegnerlo e ammalarci, anche se sarebbe d’uopo non esagerare con le temperature.

Il problema dei troppi sbalzi di temperature

Questo è un consiglio datoci degli esperti per non essere sottoposti a troppi sbalzi di temperatura quando poi scenderemo dall’auto. Al di là di ciò, non dobbiamo andare in tilt se notiamo l’arrivo dell’umidità, tanto più che se utilizziamo un vecchio trucco della nonna, potremmo risolvere facilmente la faccenda. E poi pensate che non ci costerà nulla, dato che si tratta di materiali che di sicuro possediamo in casa nostra.

Anzi, li abbiamo di certo in cucina, dove in questo periodo trascorriamo più tempo, al fine di prendere per la gola noi stessi e i nostri cari con dei piatti squisiti. Vi anticipiamo che con questo consiglio potrete anche tenere lontano dalla vostra auto non solo i finestrini appannati, ma anche la muffa. Siete pronti a scoprirlo?

Un semplice trucchetto, basta un poco di sale

In poche parole vi basterà riporre nella vostra auto un bicchiere di sale, da cambiare ogni settimana. Tuttavia se non volete utilizzare questo contenitore potrete dire di sì a una bottiglia di plastica. Se tuttavia non volete svelare agli altri passeggeri del vostro trucco, potrete inserire il sale in un ampio calzino che non usate più e appenderlo come se fosse una calzetta della Befana.

Se poi lo scegliETE colorato e divertente è anche il massimo. Potete pure abbinarci per dare un tocco bon ton un arbre magique. Noterete in ogni caso che in men che non si dica il problema dell’umidità sarà risolto. Tuttavia cercate anche di pulire con una certa frequenza il veicolo, soprattutto i tappetini dal momento che sono essi il terreno più fertile dove si crea l’umidità.