Non potrai più prelevare denaro dallo sportello: la decisione mette in crisi milioni di italiani | Rischi davvero grosso

Ciao ciao sportelli bancari, che cosa cambia a partire da Gennaio.

Nuovi e importanti cambiamenti in vista dal mese di Gennaio 2024 che è alle porte. Dunque li consoceremo bene e li testeremo sulla nostra pelle a strettissimo giro. A quanto pare potremmo dire ciao ciao con la manina ai classici sportelli bancari. Certo, sono di una grande comodità, ma non sempre in essi troviamo denaro disponibile.

Molti li troviamo all’esterno della banca di riferimento, mentre ad altri possiamo accedervi solo mostrando le tesserina di riferimento, o bancomat o carta di credito. Fatto sta che dalle prossime settimane per prelevare contanti potremo agire diversamente. Quel che tra poco vi diremo è nell’aria da tempo ma sta solo ora per concretizzarsi.

In molti esulteranno mentre altri storceranno e non poco il naso. Chiaramente la prima curiosità che aleggia nella mente dei più è se ci saranno cambi anche per quel che concerne il tetto massimo dei soldini che si possono prelevare. No, a quanto pare la soglia rimarrà invariata, dunque pari ai 500€ canonici.

A breve niente più sportelli Bancomat

Se è stata fatta tale scelta è perché si vuole dare una concreta mano all’antiriciclaggio. Soprattutto si vuole usare un utilizzo smodato del contante che è veicolo di malattie. Non per nulla anche nel periodo dei vari lockdown si sconsigliava di servirsi dei contanti, in quanto veicolanti dell’infezione . Si spingeva invece a servirsi per pagare di carte di credito o debito o prepagate.

Fatto sta che lo è anche oggi che siamo tornati alla normalità, sebbene il Covid-19 non sia del tutto scomparso, non abbiamo ancora perso questa abitudine. Per questo motivo tanti commercianti non sono felici di accettare il pagamento del POS anche per cifre basse ed esigue, come quelle per un caffè e una brioche. Tuttavia che cosa prendere a breve il posto dei classici sportelli?

Dove e quando potremo prelevare i contanti

A quanto pare potremo prelevarli in tanti punti di vendita, quali edicole, tabaccai e supermercati che offriranno questo importante servizio. Chiaramente rappresenta una grande comodità soprattutto se dove siamo non abbiamo la possibilità di recarci a uno sportello bancomat della nostra banca. Difatti se fosse così, pagheremmo spese in più per qualunque operazione.

E fra di esse dobbiamo annoverare anche il prelievo stesso, al di là della cifra che decideremo di prelevare. Ovviamente non tutte le attività commerciali lo consentiranno, ma solo quelle convenzionate. Pian piano poi il Governo darà maggiori informazioni al riguardo, anche agli esercenti che vorranno attivare questo servizio, cercando magari in tal modo di allargare il bacino di clientela.