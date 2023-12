Dopo la revisione devi pagare altri 250€ in più: in ginocchio tutti gli italiani | L’obbligo è già scattato

La revisione dell’auto rientra tra i doveri cui ogni guidatore coscienzioso deve adempiere, ma quanto costa davvero? Ecco le ultime novità.

Mantenere il proprio veicolo a 4 ruote in perfetto stato consente al proprietario e ai passeggeri di viaggiare in sicurezza, e previene pericolosi sinistri e inconvenienti al volante.

A tale scopo il guidatore diligente deve certificare costantemente lo stato della vettura con l’onerosa procedura della revisione, grazie alla quale dei tecnici specializzati certificheranno l’idoneità del mezzo alla circolazione su strada.

Essa verifica inoltre la quantità di emissioni inquinanti e rumorose, e dev’essere effettuata a cadenza regolare.

In caso di mancata revisione, infatti, il proprietario dell’auto può incorrere in gravose sanzioni: scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Revisione dell’auto: cosa prevede la legge italiana

La prima revisione è obbligatoria a 4 anni dalla prima immatricolazione, precisamente entro il mese di rilascio della carta di circolazione. In seguito, le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni, entro il mese corrispondente all’ultimo in cui è stata effettuata la precedente. Per quanto riguarda i veicoli atipici, come le auto d’epoca o di interesse storico, tale esame deve avvenire a cadenza biennale, mentre per quelli destinati al trasporto di persone o beni – autobus, camion, taxi, autocaravan, rimorchi – il range è più severo, e prevede una revisione annuale. In caso di mancata revisione, il guidatore può essere passibile di una multa che varia dai 173 euro ai 694 euro, importo che raddoppia in caso di recidiva. Se si circola con un’auto sospesa, poi, il proprietario rischia una sanzione fino a 7.933 euro, il fermo amministrativo per 90 giorni e la confisca dei veicolo.

La revisione può essere prenotata ed effettuata presso le officine autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: esse rilasceranno al termine dell’esame l’apposito certificato e il bollino blu da esporre sul parabrezza. Il costo della revisione può variare a seconda del veicolo esaminato e della Regione di appartenenza, ma si aggira in media intorno ai 70 euro. Costo può gonfiarsi, però, fino a più di 250 euro per veicolo revisionato.

Revisione dell’auto e tagliando: il salasso è servito

Sebbene il tagliando per l’auto non compaia tra gli obblighi a carico degli automobilisti, viene fortemente raccomandato dalle case produttrici perché contribuisce a prevenire malfunzionamenti e successivi interventi più costosi.

Un automobilista diligente dovrebbe sottoporre la propria auto al tagliando ogni 15mila chilometri, al massimo ogni due anni. In tal senso, il controllo facoltativo spesso coincide con la revisione, e molti guidatori per comodità eseguono entrambi gli esami nello stesso periodo. A differenza della revisione, il tagliando può arrivare a costare dai 200 euro ai 300 euro che, sommati ai precedenti 70, rappresentano un importante esborso periodico a carico del proprietario del veicolo.