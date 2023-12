Sei nato in questo anno? Non ti rinnovano più la patente: ricorso urgente in tribunale | Mai più alla guida

La normativa ha inaugurato un giro di vite sulle patenti di guida: una specifica categoria di automobilisti rischia di non passare il rinnovo.

La patente di guida è un documento indispensabile per poter viaggiare autonomamente sulla propria automobile, e la maggior parte dei teenagers sogna con ansia il momento in cui verrà loro consegnata l’ambita tesserina plastificata.

Sebbene l’automobile non sia indispensabile, infatti, risulta utile negli spostamenti ad ampio chilometraggio, semplifica la routine quotidiana e permette un agevole raggiungimento del proprio posto di lavoro, minimizzando gli sprechi di tempo.

In alcune metropoli – e persino periferie – statunitensi e negli Emirati Arabi, però, muoversi a piedi o in bici risulta praticamente impossibile a causa del traffico eccessivo o delle temperature roventi e assolutamente proibitive per l’organismo umano.

In Italia, fortunatamente, l’assenza dell’auto può essere compensata dalla rete di piste ciclabili presenti sul territorio, dalla capillare copertura dei mezzi pubblici e dall’esistenza di numerose scorciatoie rurali, ma se si è in possesso della patente di guida, è necessario rispettare alcune accortezze fondamentali. In primis, occorre accertarsi di avere sempre con sé il documento, ed in secondo luogo bisogna provvedere anche al rinnovo dello stesso secondo i parametri previsti dalla legge. Una particolare categoria di automobilisti, però, potrebbe essere esclusa da tale possibilità: scopriamo di chi si tratta e perché.

Rinnovo della patente agli over 80: cosa prevede la legge

Dal 2012 la procedura di rinnovo della patente per gli over 80 è stata semplificata rispetto al passato, e dev’essere effettuata ogni 2 anni, come previsto dall’articolo 119 del Codice della Strada.

Il decreto Semplifica Italia, in vigore dal 10 febbraio 2012, vincola gli automobilisti ultraottantenni a sottoporsi biennalmente all’accertamento dei più semplici requisiti psicofisici presso i centri sanitari abilitati. Tra di essi vi sono, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale della ASL, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato e i medici militari: se non sussistono indicazioni contrarie, gli accertatori rilasceranno quindi la valutazione medica di idoneità.

Patente over 80: quando interviene la commissione medica

Qualora il personale medico incaricato nutra qualche dubbio circa le facoltà psicofisiche del soggetto esaminato, può richiedere l’intervento della commissione medica locale per ulteriori accertamenti: solo quest’organo potrà valutare se concedere o meno il documento di guida ai richiedenti.

Il rinnovo agli over 80 si riferisce unicamente alle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, e può essere prenotato presso la Motorizzazione Civile, una delegazione ACI o un’autoscuola privata previo prenotazione anticipata della visita.