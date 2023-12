Allarme rosso: multa da 2000€ se non hai il DUC con te | Il documento obbligatorio da tenere in auto

Attenzione a questo documento: se non è presente nella vostra auto, rischiate fino a 2.000 euro di multa, ecco di cosa si tratta.

Ogni guidatore è tenuto a seguire pedissequamente quanto stabilito dal Codice della Strada: tale normativa permette infatti di viaggiare in sicurezza e di prevenire rovinosi incidenti con altri mezzi, pedoni e animali.

Che si tratti della semplice – e fondamentale – osservanza dei limiti di velocità o del rispetto delle precedenze, ogni singola regola consente ai viaggiatori di compiere il rispettivo tragitto in modo ordinato e armonico, e promuove i comportamenti consapevoli all’interno della comunità degli automobilisti.

Anche la preparazione e la corretta manutenzione dei documenti relativi all’assicurazione e alla cronistoria dei veicolo rientra negli obblighi di ogni guidatore, e permette alle Forze dell’Ordine una rapida identificazione in caso di controlli random.

In primis, ogni veicolo deve avere a bordo il DUC, ovvero il Documento Unico di Circolazione, un certificato approvato con il decreto legislativo 98/2017. Ecco cosa contiene, e perché risulta così essenziale nel corso dei controlli, oppure in caso di sinistri.

Cos’è il Documento Unico di Circolazione

All’interno del DUC sono presenti i dati tecnici relativi al veicolo: alimentazione, cilindrata, potenza, numero di posti, emissioni e misure dei pneumatici, nonché l’identikit del proprietario o del guidatore abituale. Contiene inoltre le informazioni circa la situazione giuridica e patrimoniale del veicolo, ad esempio eventuali ipoteche, provvedimenti amministrativi o giudiziari in corso.

Il DUC non risulta obbligatorio per tutti gli automobilisti: per i veicoli acquistati prima del 1 ottobre 2021 resta infatti valido il vecchio libretto di circolazione. Per le auto immatricolate dopo questa data, invece, tale documento deve essere tassativamente presentato durante i controlli stradali. Esso viene rilasciato automaticamente in caso di nuova immatricolazione e durante i passaggi di proprietà, ma anche nel caso in cui vengano effettuati aggiornamenti sulla carta di circolazione (ad esempio l’installazione di impianti GPL o di ganci traino).

Circolazione senza DUC: quando scatta la doppia sanzione

L’assenza del DUC all’interno del veicolo fa scattare una multa che può variare dai 42 euro ai 72 euro, importo che può lievitare notevolmente in caso scatti la doppia sanzione.

Tale scenario si configura qualora il proprietario del veicolo non presenti entro 48 ore dalla contestazione il documento richiesto presso gli uffici di Polizia di riferimento: in tal caso, la multa può gonfiarsi dai 431 euro base fino al faraonico importo di 1.734 euro.