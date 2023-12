Denti bianchi, utilizza questo alimento che hai in casa: con pochi euro dici addio al dentista

Scopri come ottenere denti bianchi ed un sorriso perfetto a costo zero, grazie a un alimento già presente nella dispensa di casa tua!

Il sorriso rappresenta il primo biglietto da visita nelle interazioni con il prossimo, e molto spesso consente di conquistare le simpatie dell’interlocutore anche in assenza di prolungati scambi di opinioni.

Tale evenienza vale anche per i colloqui di lavoro, per le occasioni formali e persino nei potenziali incontri romantici: una dentatura candida e brillante, del resto, proietta un’immagine di sé curata, sana e sbarazzina, ed il sorriso ha il contagioso potere di trasmettere immediato buonumore a chi ci circonda.

Ma se spazzolare i denti rappresenta un must nell’igiene quotidiana e preserva la dentatura da potenziali danni strutturali, la pulizia costante non garantisce l’assenza di macchie e discromie sullo smalto.

Molto spesso questi inestetismi sono legati al consumo eccessivo di caffè e nicotina, ed i trattamenti sbiancanti professionali possono rivelarsi efficaci, ma molto costosi e talvolta invasivi. Come ottenere, allora, una dentatura perlacea con un semplice ingrediente di uso comune? Scopriamolo nel paragrafo successivo!

Come ottenere denti bianchi e brillanti con il cacao in polvere

Strano ma vero: se ingerita regolarmente, la cioccolata può compromettere la salute del cavo orale, soprattutto a causa del suo elevato apporto di zuccheri, ma il cacao amaro ha un effetto diametralmente opposto sulla nostra dentatura!

Lo conferma anche uno studio pubblicato dalla rivista scientifica “Oral Heath Prevention Dentistry”, che illustra i benefici apportati dalla teobromina, un alcaloide naturale presente nelle piante del cacao e nei suoi derivati. Via libera dunque all’impiego creativo di questa polvere portentosa, purché rigorosamente amara (come quella utilizzata nella preparazione di biscotti e torte), ed utilizzata se possibile in abbinata all’olio di cocco, altro rimedio naturale di indubbia efficacia. Puoi creare una pasta dentifricia casalinga mescolando cacao amaro e qualche goccia di olio di cocco, e spazzolare poi con delicatezza lo smalto. Ripetendo tale procedura una volta alla settimana migliorerai la resistenza dei denti e li proteggerai, lucidandoli con uno scudo protettivo invisibile ma resistente.

Olio di cocco, il collutorio perfetto per i tuoi denti

Puoi inoltre effettuare regolari sciacqui con olio di cocco al posto del canonico collutorio industriale: esso contiene infatti acido lurico, una sostanza in grado di contrastare placca e batteri, e vanta inoltre proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie.

L’olio di cocco è inoltre un alleato formidabile nella lotta all’alitosi, e ti garantirà una bocca fresca e sana a lungo!