Alimentazione sana: se cambi subito le tue abitudini potresti vivere più a lungo | Parla l’esperto

Alimentazione sana, se da ora dai una raddrizzata alle tue abitudini puoi campare di più. Cosa dice l’esperto.

I nutrizionisti la scorsa estate ci raccomandavano non solo di mantenerci costantemente idrati, bevendo i 2 litri canonici di acqua al giorno, meglio se liscia, ma pure di inserire più frutta e verdura fresca di stagione all’interno della nostra dieta quotidiana. Non sempre era facile farlo, non tanto per i gusti personali, ma per i rincari spaventosi che ha ottenuto pure il vasto settore alimentare.

E nei mesi estivi, per il fatto che, complice il caldo e l’afa, oltre che l’odiatissima umidità, si tendeva a essere più invogliati a farea acquisti nel reparto ortofrutticolo ecco che gli aumenti sono giunti lì ancora più forti. In ogni caso ciò capita sempre nel commercio quando aumenta la domanda di un prodotto, al di là della sua natura.

Tuttavia anche ora che siamo in autunno e che ormai l’inverno, come il calendario ci insegna, è vicinissimo, non dobbiamo dimenticarci di mangiare tanta frutta e verdura, Entrambe contengono tanta acqua e sono ricche di tante proprietà. E grazie a loro possiamo pure dare ampio sfoggio della nostra fantasia in cucina.

Alimentazione, cambia abitudini e vivrai più a lungo

Tanto più che se la prima è ottima da sola possiamo pure sfruttarla per creare dei deliziosi dolci casarecci mentre la seconda per portare in tavola contorno e antipasti oltre che realizzarci primi piatti e unici, unendoli ad altri ingredienti. Ovviamente anche qui vale sempre il fatto di non esagerare mai con una tipologia e di puntare invece alla varietà.

Difatti la nostra dieta, per godere di buona salute, deve essere per l’appunto varia, sana e ben bilanciata. Che cosa significa? Che bisognerebbe mangiare un po’ di tutto, compresi i carboidrati che sono visti da molti come un vero spauracchio per la propria linea. No, non lo sono, basta solo non esagerare con le porzioni. E anche loro per vivere a lungo ci servono eccome, visto che ci donano la giusta dose di energia per affrontare come si deve la vita.

Attento anche a cosa bevi e ai condimenti

Per stare bene e vivere una vita più lunga dobbiamo poi non mangiare troppa carne, soprattutto grassa e puntare sul pesce azzurro, meglio se alla griglia, senza però nemmeno eccedere in tale direzione. Evitiamo poi tanti condimenti e puntiamo sull‘olio extravergine di oliva di qualità e a usare poco sale.

Lo zucchero andrebbe usato a piccole dosi e dovremmo abituarci a bere sia le tisane sia il caffè amare/o. Inoltre diciamo no alle bevande zuccherine e gassate, così come ha troppi bicchieri di alcol che contiene a sua volta zucchero. Tuttavia nessuna dieta, intesa come alimentazione, funziona davvero se non facciamo ogni giorno del movimento. Anche questo ci aiuta e non poco a rimanere giovani.