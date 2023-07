Stefano De Martino non perde tempo dopo Belen: beccato proprio con lei | È più conosciuta di lui

Stefano De Martino, dopo Belen Rodriguez non perde tempo e si lega a un’altra donna: ecco di chi si tratta e quale lavoro fa. Rimarrete stupiti, perché la conoscete tutti ed è anche più famosa del conduttore partenopeo.

È di pochi giorni la notizia che Stefano De Martino, ancora una volta, è in crisi con Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano, che sul piccolo schermo si mostra sempre sorridente e pronto alla battuta, pare che stia attraversando un periodo alquanto complicato per quanto riguarda la sua vita sentimentale.

Non è un mistero che, la sua relazione con la showgirl argentina, sia non solo ballerina e alquanto turbolenta, ma anche la regina indiscussa dei “tira e molla”: nel corso degli anni, come rivelato anche dalla stessa Rodriguez, lui l’ha lasciata ben due volte (per poi tornare a riprendersela) e, anche da parte dell’ex conduttrice de Le Iene, non sono mancati i ripensamenti.

Basti pensare al loro matrimonio da favola, forse uno dei più fotografati dai paparazzi negli ultimi dieci anni, che dopo aver occupato le pagine delle riviste di gossip per diversi mesi, si è concluso nel giro di neanche due anni. Dopo il divorzio, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono rimasti distanti l’uno dall’altra per diverso tempo, fino a quando, l’anno scorso, non hanno ufficializzato il loro “ritorno di fiamma” con le foto di una romantica vacanza sull’Isola di Ponza.

Adesso però la showgirl argentina e il conduttore napoletano potrebbero essere a un passo dall’addio definitivo, visto che, di recente, De Martino si è fatto vedere con un’altra donna. Una donna che, oltretutto, è molto più famosa di lui e, in un certo senso, anche persino più della Rodriguez.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, tra i due conduttori sta sbocciando l’amore?

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi che, reduce dalla fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, si starebbe legando sempre di più all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I due sono stati pizzicati insieme, seduti l’uno vicino all’altra, alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai il 13 luglio 2023 e sono apparsi molto vicini.

Certo, Alessia Marcuzzi ha quasi vent’anni più di Stefano De Martino, ma questo non ha impedito ai numerosi fan dei conduttori di sognare ad occhi aperti. Anche perché, dopo l’ultima mossa di Belen Rodriguez (lei ha cancellato un altro scatto su Instagram in cui era insieme a De Martino e, come lui, ha iniziato a mostrarsi pubblicamente senza la fede al dito), l’addio tra i due sembra essere più vicino.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la risposta di lei

Interpellata dai giornalisti sulla “nuova relazione” con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi ha dato una risposta molto piccata, dicendo che “tra lei e il conduttore napoletano non c’è nulla”, “che i posti sono stati assegnati dalla Rai in una serata ufficiale di presentazioni TV” e di “smetterla di farsi dei film mentali”.

Silenzio stampa invece da parte di Stefano De Martino, che essendo ormai abituato alla curiosità dei paparazzi, ha preferito dare una “risposta molto diplomatica” e non alimentare le fiamme del gossip.