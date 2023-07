“Luna Marie è mia figlia”, esce fuori la madre biologica: Non è figlia di Belen | Indiscrezione enorme

“Luna Marie non è figlia di Belen Rodriguez, ma mia!” È la scioccante confessione della madre biologica della bambina, che aggiunge “Vi racconto tutta la storia. Ecco come sono andate le cose.”

La vita di Belen Rodriguez, da quando la showgirl argentina si è affermata come un’icona di sensualità in Italia, è costantemente sotto gli occhi inflessibili delle macchine fotografiche e dei paparazzi. È sufficiente pensare alla sua storia d’amore con Stefano De Martino, fatta di alti e di bassi da quando l’ha conosciuto la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, e ai numerosi “siparietti hot” che l’hanno vista protagonista a Le Iene.

Ci sono poche cose che la showgirl argentina, oltre a Stefano De Martino e al suo lavoro, ama alla follia, ma tra queste ci sono sicuramente loro: i suoi figli. Ovvero Santiago De Martino, il primo figlio avuto dal conduttore napoletano durante il loro breve matrimonio, e Luna Marie, la figlia che ha avuto da Antonino Spinalbese durante la loro breve relazione.

Una bambina bellissima, senza ombra di dubbio, ma che non ha mancato di suscitare domande, soprattutto perché è molto diversa dai genitori. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, infatti, sono entrambi scuri, mentre Luna Marie ha i capelli biondi e gli occhi azzurri.

Può capitare che un figlio, o una figlia, nasca completamente diverso dai suoi genitori, ma nel caso della secondogenita di Belen Rodriguez dietro ci sarebbe una storia sconvolgente. E, a rivelarla per prima, è stata la “presunta” madre biologica della bambina, che qualche mese fa ha rilasciato una confessione davvero scioccante sui social network.

Tatiana Sova, il video su TikTok in cui rivela la verità

Lei si chiama Tatiana Sova e, dalle poche informazioni presenti in rete, sappiamo che è una donna di origini moldave. La sua storia, che lei ha raccontato per la prima volta in un video pubblicato su TikTok, è a dir poco incredibile.

“Sono stata vittima di un furto di organi. I chirurghi, approfittando di un intervento a cui dovevo sottopormi per rimuovere alcune protesi, mi hanno sottratto dei gameti che avrebbero usato per la procreazione assistita. Luna Marie, quindi, potrebbe non essere la figlia di Belen Rodriguez, ma la mia!”

Luna Marie, il racconto della madre biologica

Proseguendo nel suo racconto, Tatiana Sova ha rivelato che l’asportazione “non consensuale” dei suoi ovociti sarebbe avvenuta nel 2020, poco prima dell’inizio della pandemia di Covid-19, e che ancora adesso sta aspettando che la procura di Verona dia seguito alle sue denunce nei confronti dei medici responsabili.

A causa di quell’asportazione, infatti, avrebbe raggiunto la menopausa a soli 28 anni e, pertanto, non potrà più avere altri bambini. Un racconto sconvolgente, persino inquietante, che ha scatenato l’ira generale del pubblico su Belen Rodriguez. La showgirl argentina, da parte sua, ha preferito trincerarsi dietro un “no comment” molto pesante…intanto il mistero della nascita di Luna Marie rimane.