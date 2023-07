Clamoroso Lorella Cuccarini, la verità sulla Rai viene fuori così: “Costretta a rifiutare” | Cosa è successo

Dopo settimane piene di indiscrezioni, Lorella Cuccarini ha finalmente deciso di raccontare la verità dietro il suo rifiuto alla Rai.

In queste settimane ha fatto discutere e non poco il futuro professionale di Lorella Cuccarini. In particolare per diverso tempo è rimasta in bilico la sua posizione come insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi in vista della prossima stagione.

Questo però non per volere della padrona di casa del format o della rete ma a causa della stessa ballerina. Alcune settimane fa è stata infatti contattata anche dalla Rai per un ritorno clamoroso che però non è andato a buon fine.

Adesso che l’indiscrezione è divenuta virale, la stessa Lorella si è decisa ad intervenire per raccontare finalmente come sono andate le cose.

Rai, spunta l’offerta per la Cuccarini: la sua decisione

Alcune settimane fa una clamorosa indiscrezione ha annunciato un presunto interesse della rete televisiva di Viale Mazzini per la Cuccarini. Un ritorno che però a quanto pare non ci sarà e per volere della stessa showgirl che di recente ha raccontato come sono andate le cose. Come riferisce TvBlog, la Cuccarini al suo fanclub ha confermato l’offerta ricevuta ossia quella per la fascia pomeridiana di Rai 1.

In sostanza la Cuccarini si sarebbe dovuta occupare dello slot che da due anni era nelle mani di Serena Bortone. Niente da fare invece per la showgirl che ha raccontato: “Non ho intenzione di tornare alla Rai con un programma quotidiano“. Questo però non è a quanto pare il solo motivo dietro la sua scelta.

Lorella Cuccarini, il secco no alla Rai: la sua verità

La showgirl nel chiarire come sono andate le cose ha poi aggiunto: “Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai. Sapete bene cosa si sarebbe scatenato“. Il riferimento della Cuccarini è legato alle polemiche che si sono scatenate con l’arrivo di alcuni suoi colleghi legati all’attuale Governo.

Oltre alle due motivazioni indicate, la Cuccarini ha poi aggiunto di trovarsi molto bene in Mediaset e soprattutto con Maria De Filippi nello studio di Amici. Non è dato sapere se invece ci saranno ulteriori occasioni proprio su Canale 5 per lei ma qualcuno ha anche ipotizzato un suo arrivo al timone della versione invernale di Temptation Island. Una notizia non ancora ufficiale e che comunque la conduttrice non ha ancora affrontato. Per saperne di più bisognerà attendere il periodo subito dopo l’estate.