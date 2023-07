Soleil Sorge, la notizia è arrivata all’improvviso: non la vedremo mai più | Non c’è niente da fare

Brutte notizie per l’ex gieffina Soleil Sorge che rischia di sparire del tutto: la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Il pubblico ha visto per la prima volta Soleil Sorge nello studio di Uomini e Donne che ha poi lasciato con il tronista Luca Onestini. Da quel momento in poi si è messa in gioco in diversi format televisivi fino al successo dell’anno scorso.

L’influencer ha infatti lasciato il segno come concorrente del Grande Fratello Vip ed è senza dubbio stata una dei personaggi più controversi. Il reality le ha permesso di mettere a segno alcuni ottimi colpi dal punto di vista professionale ma adesso tutto è a rischio

In queste ore è infatti arrivata una clamorosa segnalazione sul suo futuro: il pubblico adesso rischia di non vederla più.

Soleil Sorge, da Uomini e Donne alla conduzione: l’amara sorpresa

Dopo aver fatto il suo esordio nello studio del noto dating show, la Sorge ha preso parte a tutta una serie di reality. In passato ha partecipato ad una fortunata edizione di Pechino Express con la madre Wendy. Successivamente è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi ed infine si è messa in gioco al GF Vip. Il noto reality di casa Mediaset è stato per lei quello della svolta a livello lavorativo.

Subito dopo è stata infatti opinionista de La Pupa e il Secchione, allieva di Back to School ed infine conduttrice con Pierpaolo Pretelli della scorsa edizione del GF Vip Party. Questo adesso potrebbe però essere per lei un impegno da non poter più sfruttare perché stando ad alcune indiscrezioni in vista di settembre potrebbe essere sostituita.

GF Vip Party, Soleil e Pierpaolo fuori: le ultime

Alcune settimane fa sono arrivate diverse segnalazioni sui possibili futuri nuovi conduttori del GF Vip Party. Se Soleil sembrava essere già fuori dai giochi, Pretelli sembrava destinato ad una conferma. A quanto pare invece e stando all’ultima indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, entrambi a settembre non prenderanno parte a questo appuntamento ormai consueto per il pubblico del noto reality.

Gli autori sarebbero quindi a lavoro per cercare non una sola conduttrice ma ben due nuovi padroni di casa. In tal senso alcune settimane fa proprio l’ex gieffino Alberto De Pisis sembrava essere in cima alla lista del conduttore. Adesso a questo nome va ad aggiungersi quello di Oriana Marzoli di recente proprio a cena con l’ex compagno di avventura e Signorini. Una storia quindi destinata a regalare ancora colpi di scena fino al prossimo mese di settembre.