Aurora Ramazzotti, vomita l’aspra verità su Tomaso Trussardi: “Provava a farlo ogni giorno”

A distanza di tanto tempo, Aurora Ramazzotti decide di rivelare una amara verità su Tomaso, l’ex della madre Michelle Hunziker.

Ormai è passato diverso tempo da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione, ma la faccenda continua a farsi sentire, a tratti più viva che mai. In questo periodo in realtà, le questioni amorose della bella Michelle sono state “oscurate” dall’arrivo del nuovo principino in famiglia, Cesare, ma non è solo un fatto di priorità, sembra proprio che di uomini la showgirl, non ne voglia proprio sapere.

In questo momento si sta godendo la sua vita da giovane nonna e donna in carriera; nonostante ciò, non smette proprio di far parlare di sé, e insieme a lei, la protagonista è anche sua figlia: Aurora Ramazzotti.

I più longevi ricorderanno quando uscì la notizia che Michelle Hunziker e l’allora marito Eros Ramazzotti diedero alla luce la piccola Aurora, con tanto di brano a lei dedicato (L’aurora); oggi invece ha 26 anni ed è madre a sua volta. Per fortuna ha una super mamma al suo fianco, pronta a sostenerla nelle complessità da neo genitore.

Questo nuovo arrivato ha sicuramente regalato grande gioia alla famiglia, segnata dalla complessa rottura tra Michelle e Tomaso. Aurora in media, ha sempre avuto un buon rapporto con il marito di sua madre, anche se alcune problematiche hanno spesso creato tensione tra i due. Tuttavia, dopo anni di silenzio, Aurora decide di sputare l’aspra verità proprio su di lui.

Aurora Ramazzotti, la confessione su Tomaso Trussardi

La ragazza è sempre stata molto riservata su tutto quello che riguardava il rapporto tra sua madre e l’imprenditore, ma anche del tipo di relazione che la stessa Aurora aveva con l’uomo. In merito a questa rottura però, la ragazza ha deciso di esprimersi. “Non potevo più vedere mia madre soffrire”, ha dichiarato ai microfoni di Chi. Nel corso dell’intervista, spiega come la madre abbia sofferto questa rottura, a differenza di quello che ha sempre fatto credere ai giornali. Oltre a questo, la ragazza ha deciso di parlare a Belve del suo rapporto con Tomaso Trussardi.

“Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo. Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene“. A quanto pare l’uomo e la ragazza, a tratti si trovavano in mezzo a qualche disputa, ma nonostante ciò, in particolar modo Tomaso Trussardi provava ogni giorno a mantenere dei rapporti pacifici e sereni. A dimostrare questo, è stata l’ultima dichiarazione de Il Corriere della Sera.

“Negli ultimi tempi i rapporti con Aurora si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi” ha ammesso Tomaso Trussardi nell’intervista. In realtà l’uomo ragala parole dolci per la ragazza: “Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno”.