Re Carlo, viene fuori una verità incredibile: ha stretto un accordo segreto | Ecco con chi

A pochi mesi dall’incoronazione, la famiglia reale non smette proprio di far parlare di sé: l’accordo segreto è venuto alla luce.

Questi due anni sono stati segnati da eventi importanti, che hanno messo più volte l’intera famiglia reale inglese sotto i riflettori: in primis la drammatica morte della Regina Elisabetta, dopodiché l’incoronazione di Re Carlo III, che ha segnato l’inizio di un nuovo periodo storico.

Prima di allora, dal 2 al 5 giugno 2022 sono stati celebrati i festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II, evento importante visto che nessun sovrano britannico era stato sul trono per così tanto tempo.

Ovviamente nel bel mezzo di traguardi storici e importanti cambiamenti, i Duchi di Sussex non hanno mai smesso di far parlare di sé, dimostrando in un modo o nell’altro di essere legati a quella famiglia in maniera inevitabile.

In questo periodo tuttavia, le crisi per loro sono all’ordine del giorno: dalle voci di un presunto divorzio, passando per un accordo di Meghan Markle naufragato con Spotify, fino all’ultimo legame interrotto con il Regno Unito. Proprio in queste ore, arriva una nuova notizia: un segreto accordo tra il Re Calo e i Duchi di Sussex.

L’incredibile verità: Megan e Harry, l’accordo segreto con Re Carlo

In queste ore la coppia è stata ufficialmente sfrattata, questa volta in maniera definitiva dal Frogmore Cottage in Inghilterra, villa che era stata donata loro dalla regina Elisabetta come regalo di nozze. Nel frattempo Harry e Megan si trovano dunque nel bel mezzo di un trasloco completo – con tanto della restituzione delle chiavi ancora in loro possesso – che ha visto il trasporto dei loro beni in California.

Dopo tre mesi dalla richiesta di sfratto, a confermare la notizia in queste ore è stato il cortigiano Michael Stevens, che ha dichiarato che Duca e Duchessa hanno ufficialmente lasciato la dimora. Tuttavia, questa non è l’unica notizia che arriva dalla casa reale, a quanto pare il principe Harry e Meghan Markle hanno stretto un accordo privato con Re Carlo.

Secondo The Sun, tale provvedimento sarà necessario per stabilire le regole in caso la coppia volesse soggiornare in qualsiasi residenza in futuro. Da quanto riportato, al principe Andrew è stato offerto il Cottage, ma nel mezzo del briefing, Michael ha sottolineato: “Oggi non discuteremo alcun dettaglio degli accordi di locazione privata del duca. Non ho altro da aggiungere. Qualsiasi occupazione futura sarà determinata e comunicata nella relazione del prossimo anno”.