Serena Bortone, la mossa in diretta non è passata inosservata: lo hanno totalmente cancellato

Una mossa in diretta della nota conduttrice Serena Bortone non è passata inosservata: lo hanno cancellato del tutto.

Il momento tanto atteso è arrivato ossia l’addio definitivo di Serena Bortone al pomeriggio di Rai 1. La puntata di Oggi è un altro Giorno andata in onda venerdì 30 giugno è stata infatti l’ultima e proprio la padrona di casa lo ha confermato.

La conduttrice nel finale ha deciso infatti di fare un lungo discorso di saluti e ne ha approfittato per lanciare anche qualche frecciatina alla rete. L’appuntamento in questione ha però attirato l’attenzione anche per un secondo dettaglio non da poco.

Tra i presenti in studio non è passata inosservata una pesantissima assenza che conferma la notizia che pochi mesi fa ha infiammato l’opinione pubblica ma vediamo di cosa si tratta.

Serena Bortone, il suo saluto al pubblico: assenza pesantissima

La conduttrice Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha deciso di salutare il suo pubblico e quello di Oggi è un altro giorno. Lo ha fatto con parole a tratti dure ed a tratti dolci soprattutto nei confronti dei telespettatori e dei suoi cosiddetti affetti stabili. Per l’occasione si sono tutti riuniti in studio per omaggiare il format e la padrona di casa.

I tanti presenti però non hanno spostato l’attenzione da invece l’assente in studio. Nonostante sia stato infatti per anni uno dei più amati affetti stabili, il cantante Memo Remigi non era presente nella puntata finale e la conduttrice non ha nemmeno fatto il suo nome. Un dettaglio non da poco e che sembra confermare quanto accaduto mesi fa nello stesso studio ma vediamo nel dettaglio cosa è successo davvero.

Memo Remigi, l’episodio che lo ha condannato: le ultime

Lo scorso mese di maggio il noto cantante è finito nell’occhio del ciclone dopo le accuse di Jessica Morlacchi. La cantante ha infatti rivelato di essere stata molestata in studio dal collega. Da quel momento in poi si è scatenato un vero e proprio terremoto che ha spinto la rete a cacciare il cantante. Remigi dal canto suo ha sempre parlato di gesto innocente ed ha poi rivelato di non aver mai avuto la possibilità di difendersi.

A quanto pare non è stato possibile in passato ed anche in futuro potrebbe rivelarsi impossibile farlo. Il non essere stato ammesso in studio o nominato nemmeno in occasione della puntata finale del format della Rai potrebbe essere in tal senso una conferma definitiva.