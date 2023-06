Maria De Filippi, dopo Maurizio si consola proprio con lui: c’è solo Giovanni nel suo cuore | Ecco chi è

Dopo la morte del marito, la situazione sentimentale della conduttrice è oggetto di curiosità dei tanti; in realtà c’è già qualcuno ad aver rapito il suo cuore.

Lei è sicuramente una delle conduttrici italiane più seguite nel panorama televisivo Mediaset. La donna infatti, possiede un impero. Non è solamente al timone di diversi programmi di successo, ma ne è addirittura autrice e produttrice televisiva.

Maria De Filippi si è sempre contraddistinta dalle sue colleghe per il suo modo inusuale di fare televisione. Che si tratti di Amici, di C’è posta per te o di Uomini e Donne, la conduttrice con il suo carattere riservato ed empatico, non ha mai rubato la scena agli ospiti e ai concorrenti, seppur in condizione di poterlo fare.

Lei ha sempre preferito stare quasi in disparte, ma guidando lo stesso in maniera eccellente la conduzione. Inutile dire che il suo modo di fare è sempre piaciuto a tutti, tanto da diventare una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

I format che la vedono protagonista sono diversi tra loro, ma tutti di gran successo. Questo talento è sicuramente innato, ma buona parte del suo lancio la deve a quell’uomo, che la convinse ad entrare a far parte di un mondo fino a quel momento sconosciuto. La perdita di Maurizio Costanzo è stata una vera e propria batosta per la donna, che ad oggi non ha mostrato alcun interesse nel rifarsi una vita. Sembrerebbe però, che Giovanni abbia un ruolo fondamentale in questo periodo.

Il rapporto tra Giovanni e Maria De Filippi

In questi mesi l’attenzione è focalizzata su Maria De Filippi e alla possibilità di rivederla con un altro uomo. La conduttrice in questi mesi, ha dimostrato come Maurizio rappresenti davvero l’unico amore che abbia mai avuto; tuttavia il tempo passa e la vita da un momento all’altro può cambiare.

C’è da dire che parliamo di una donna molto riservata, che non ama parlare della sua vita privata. Quello che ricordiamo è la storia di quell’amore, che l’ha segnata molti anni fa, quando conobbe Maurizio Costanzo durante un convegno sulla pirateria dell’industria musicale. La loro unione li ha portati all’adozione di Gabriele, loro unico figlio.

Dalla grave perdita, non vi è notizia di un altro uomo, se non fosse per Giovanni, il cagnolino che Maria De Filippi ha deciso di adottare assieme alla sua famiglia qualche tempo prima della morte del marito. Nessuna traccia di uomini, pare che la donna si consola proprio con lui. Il figlio Gabriele è ormai grande, ma a Maria è rimasto il profondo amore incondizionato di un amico a quattro zampe che è sempre al suo fianco.