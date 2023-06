Francesca Neri, la verità sul matrimonio con Claudio Amendola è uscita fuori: “Finalmete sto vivendo…”

L’attrice Francesca Neri si è lasciata sfuggire una inaspettata confessione sulla fine del suo matrimonio con l’attore Claudio Amendola.

Francesca Neri ha conquistato tutti grazie alle sue doti di attrice sia al cinema che sul palco di un teatro. Il suo nome però ha anche riempito le pagine di gossip con la sua storia d’amore con l’attore e collega Claudio Amendola.

Il loro legame nato sotto i riflettori e che ha emozionato tutti è però naufragato lo scorso anno. Una fine arrivata per tutti come un fulmine a ciel sereno ma su cui entrambi hanno tentato in qualche modo di mantenere il massimo riserbo.

Un tentativo lo ha fatto anche Francesca Neri che però nel corso di una recente intervista si è lasciata andare ad una incredibile ammissione.

Francesca Neri, il matrimonio con Claudio Amendola: il triste epilogo

La storia d’amore tra l’attrice e il collega è cominciata nel 1998 dopo il divorzio di Amendola dalla sua prima moglie. Un legame molto forte quello tra Claudio e Francesca reso ancora più speciale l’anno successivo quando i due sono diventati genitori di Rocco. La coppia ha poi fatto un passo ulteriore nel 2010 quando hanno scelto di sposarsi con una cerimonia organizzata a New York.

I due hanno così trascorso tanti anni insieme e come da loro stessi dichiarato hanno anche affrontato e superato in coppia tanti ostacoli sul loro cammino. Nonostante questo però i due nell’ottobre del 2022 hanno confermato le voci di una crisi ed annunciato la loro separazione. Un momento difficile e di cui ha parlato di recente la Neri rilasciando però dichiarazioni del tutto inaspettate.

Claudio Amendola, le parole di Francesca: svolta inaspettata

Il profilo SuperGuidaTv ha riportato alcune recenti dichiarazioni dell’attrice ai microfoni de I Lunatici. In merito alla fine del suo matrimonio ha dichiarato: “Non ho mai parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere. Sto bene, sto vivendo finalmente la mia vita nella verità e nella libertà. Ognuno poi deve riflettere il proprio modo di essere“.

Le sue parole, soprattutto il riferimento al concetto di verità, sono parse a qualcuno una vera e propria stoccata nei confronti dell’ormai ex marito. Questo anche perché Amendola diverse settimane fa è stato paparazzato in compagnia di quella che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere la sua nuova fiamma e con cui sarebbe anche già andato a convivere.