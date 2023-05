Renzo Arbore, la corsa in ospedale: immediatamente dentro in codice rosso | “Me lo sentivo”

Il cantante Renzo Arbore ha raccontato di un momento difficile che si è ritrovato a vivere: una corsa in ospedale.

Renzo Arbore può senza dubbio dirsi soddisfatto dal punto di vista professionale. In questi anni ha infatti messo a segno tutta una serie di grandi successi. A lui sono legati gli esordi di alcuni artisti famosissimi ed anche il via di diversi format divenuti oggi noti.

Traguardi importanti che il cantante ha raggiunto anche grazie al duro lavoro e all’impegno che ha messo in ogni progetto. Questo dettaglio non è da poco in quanto proprio questa sua abnegazione lo ha anche costretto a fare i conti con un momento molto complicato.

Il cantante ha infatti raccontato di quando durante una tournée si è visto costretto ad una corsa in ospedale a causa di un grave problema di salute.

Renzo Arbore, lo stop alla tournée e la corsa in ospedale: il racconto shock

Di recente il noto cantante ha rilasciato una nuova intervista al portale Ok Salute e Benessere per parlare di un problema con cui si è ritrovato a dover fare i conti alcuni anni fa. Arbore ha parlato del 2019 quando era alle prese con una durissima e lunga tournée in giro per l’Italia. Uno spettacolo che ha portato avanti per mesi nonostante alcuni fastidi: “Una febbricola che non mi dava pace e sentivo che qualcosa non andava“.

Durante l’intervista il cantante ha rivelato di aver affrontato alcune tappe di questo lungo evento avvolto in una coperta e costretto ad assumere diversi medicinali. Una situazione che però è drasticamente peggiorata in occasione di una tappa del suo spettacolo a Milano e che lo ha visto costretto a recarsi in ospedale.

Renzo Arbore, la scoperta shock in ospedale: tutti i dettagli

Come raccontato dallo stesso artista, in occasione della tappa di Milano, Arbore ha visto la temperatura raggiungere i 40 gradi. Lo staff ha quindi chiamato il Pronto Soccorso che ha con urgenza portato il cantante presso il Policlinico di Milano. Dopo averlo sottoposto ad alcuni esami urgenti, i medici hanno diagnosticato ad Arbore un’infezione particolarmente grave.

Il cantante ha raccontato poi di essere stato trasferito a Roma presso la casa di cura Quisisana dove gli hanno diagnosticato una broncopolmonite. Un problema che lo ha poi costretto a stare fermo a letto per circa 20 giorni prima di poter riprendere in mano le redini del suo lavoro e tornare quindi sul palco per portare a termine la sua tournée.