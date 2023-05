Garrison, da maestro di Amici alla triste fine: si è ridotto così

Il maestro di danza ha sicuramente lasciato il segno nel cuore dei suoi allievi e dei telespettatori; in molti si chiedono che fine abbia fatto: ecco tutta la verità.

Come dimenticarsi di un pilastro di Amici come Garrison Rochelle, l’uomo che per diversi anni è stato dietro la cattedra del talent più amato di sempre. Il professore di origini americane si è saputo far voler bene da tutti grazie alla sua empatia verso gli allievi e alla grinta con cui li ha sempre motivati.

Per questo motivo la sua scelta di abbandonare la scuola di Amici ha lasciato non poche perplessità nel pubblico che non ha mai notato grossi diverbi in studio. La sua in realtà, è stata una scelta meditata che è arrivata direttamente dal suo inconscio.

Garrison Rochelle, nato in Texas il 1955, dopo aver frequentato la Southern Methodist University a Dallas, inizia sin da subito la sua carriera come ballerino. Il suo arrivo in Italia lo porta dietro i riflettori di Amici, dove trova il vero successo. Nel talent di Maria De Filippi approda nel 2001 sino al 2018, in vesti di professore. Poi la triste fine, la sua scelta di andarsene.

“Sì, una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento”, ha dichiarato in un’intervista. Ma ad oggi? Cosa fa Garrison nella sua vita?

Che fine ha fatto Garrison Rochelle?

Come ammesso da lui stesso, lasciare la cattedra di Amici ha rappresentato per Garrison un’enorme sofferenza; ma come tutti i più grandi amori, quando arrivano al capolinea, è giusto non rovinare la magia che c’è stata. Ebbene si, il professore paragona la scuola all’amore della sua vita. La prova del buon rapporto con Maria, è il fatto che sporadicamente lo richiama in diretta. Ad oggi l’uomo ha cambiato vita, ma non ha mai lasciato la sua amata danza.

Come Anbeta ha abbandonato il mondo della televisione, ma continua a fare stage e incontri in giro per l’Italia e in Europa. In questi anni inoltre, l’abbiamo visto in diverse apparizioni televisive. Nell’ultima edizione di Amici si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, scrivendo una lettera alla collega Celentano.

“Tu ordini e non insegni, ti assicuro che le stesse cose le puoi dire con più gentilezza. Poi, scusa la franchezza, ma sei troppo selettiva”. Una forte accusa, ma che arriva da un uomo che ha sempre cercato di insegnare al meglio, trasmettendo sicurezza e passione ai suoi allievi.