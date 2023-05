Claudio Amendola, la notizia è terribile: non c’è più niente da fare | È successo in queste ore

Brutte notizie per Claudio Amendola e tutti i fan dell’attore: una decisione mette fine alle speranze di tutti.

Claudio Amendola nella sua lunga carriera ha prestato il suo volto a personaggi divenuti iconici ed è stato anche il protagonista di film e fiction di grande successo. Il noto attore romano si è messo in gioco anche in vesti sempre diverse e non a caso ha preso parte a commedie, serie drammatiche.

In ogni situazione ha tirato fuori tutte le sue qualità con cui ha conquistato il pubblico e da anni tiene vivo l’interesse di una grande fetta di spettatori che ancora seguono i suoi lavori. Proprio per questi affezionati però potrebbe essere adesso in arrivo una bruttissima notizia ma andiamo con ordine.

Claudio Amendola, l’ultimo ruolo televisivo: i dettagli

Negli ultimi anni, il noto attore romano ha scelto di dedicarsi al piccolo schermo. Iconico il personaggio di Carlo Guerreri nella fiction Nero a metà con cui ha conquistato il pubblico di Rai 1. In aggiunta però in queste settimane, il pubblico ha potuto seguire Amendola anche in un secondo ruolo ossia quello di Nemo Bandera ne Il Patriarca, sceneggiato televisivo andato in onda in prima serata su Canale 5.

Amendola in questa fiction ha interpretato un narcotrafficante pugliese costretto a scegliere il suo sostituto tra i suoi figli mentre cerca di difendersi da attacchi e complotti. La puntata finale della fiction è andata in onda pochissimi giorni fa ed ha lasciato tutti con il fiato sospeso ma soprattutto con diversi dubbi e nodi da sciogliere. Situazioni che adesso potrebbero però non essere mai chiarite in quanto in queste ore è arrivata la notizia di una mancata conferma della seconda stagione ma vediamo cosa sta succedendo.

Il Patriarca, la seconda stagione non si farà: scoppia il caos

L’attore Raniero Monaco di Lapio è stato un grande protagonista della nota fiction di casa Mediaset. Per questo motivo con un post su Instagram ha voluto ringraziare il pubblico, la produzione, i colleghi ed allo stesso tempo fare una rivelazione shock: “Seconda stagione cancellata“. Nei commenti ha poi aggiunto: “Purtroppo non ho nessuna spiegazione per questa decisione presa“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raniero Monaco di Lapio (@ranieromonacodilapio)

A quanto pare quindi la notizia è arrivata anche per gli attori come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuna spiegazione quindi per i milioni di telespettatori che sui social stanno dando battaglia da alcuni giorni. In molti sembrano decisi a far cambiare idea alla Mediaset anche perché come abbiamo detto, il finale ha lasciato diverse questioni ancora aperte.